Чижиков Петр Семенович

Мой отец родился в 1911 году, в поместье «Чижи» Орловской губернии (сейчас это Измалковский район).

Был призван в Красную армию в мае 1941 года. Воевал стрелком на Западном и Центральном фронтах. В бою под Смоленском получил тяжелое ранение, но после госпиталя вернулся на фронт. Под Ржевом был снова тяжело ранен, в ногу и после лечения Петра Семеновича комиссовали. Он награжден медалью «За отвагу» и другими медалями.

Вернувшись с войны, работал в колхозе «Новый путь» Измалковского района, затем в другом совхозе строил дома, школы и много чего еще.

О войне рассказывал неохотно, но мне кое-что запомнилось. К примеру, истории о том, как наших солдат из дисциплинарных батальонов с дубинками в руках, вместо винтовок и автоматов, бросали в атаку на передовые позиции противника. Как розовощекие сибиряки, под два метра ростом в белых полушубках, рвались в бой. Как матросы, зажимая в зубах ленты бескозырок, били фашистов. Также папа рассказал и о собственном ранении под Ржевом…

Когда отца ранило в ногу, пуля прошла от колена до бедра. Двое суток он лежал в болоте, пока его не нашла молоденькая медсестричка, которая потом тащила раненого около 3 километров до медсанбата. Военврач, посмотрев на отца, сказал медсестре: «Зря волокла, он уже не жилец — началось загноение раны». Но все же приступил к операции. Дал 200 граммов спирта вместо наркоза и начал чистить рану от гноя шомполом от винтовки с ершиком: «Терпи, солдат или ногу отрежем!»

Вот ведь судьба — та медсестра спасла моего отца, а он после этого подарил жизнь своим пятерым детям.

Семья у нас была большая. Жили в маленьком деревенском доме, вместе с бабушкой, матерью отца. Бабушка всегда следила за тем, чтобы ни кусочка хлеба не пропало зря. Остатки сушила и складывала в мешок, держала запасы круп. Сейчас, когда всяких продуктов вдоволь, кому-то подобная скрупулезность покажется маразмом. Но молодежи просто посчастливилось не знать ужасов войны, голода, холода и разрухи.

Отец умер 9 мая 1976 года. Считаю, что память о героизме воевавших за нас должна жить в веках. Иначе просто нельзя — не стоит без этого надеяться ни на обустройство нормальной современной жизни, ни на достойное будущее.

А.ЧИЖИКОВ,

сын.

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