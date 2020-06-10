Чижов Александр Никитович

Всего в нашей семье в годы войны погибли 6 мужчин. В их числе и мой второй прадедушка Александр Никитович Чижов. Он родился в 1913 году в селе Паниковец Елецкого района. Когда подрос, работал в колхозе, женился, воспитывал сына Владимира (мой дедушка) и дочь Валентину. В 1939 году его призвали на Финскую войну. Вернувшись, он уехал с семьей в город Чистяково на Донбассе, где работал в шахте. В первые дни Великой Отечественной войны был призван в армию и уже не вернулся. Только в 1947 году в Елец пришло письмо из архива Минобороны СССР, в котором сказано: «Солдат Чижов А. Н. в боях за советскую Родину пропал без вести в августе 1942 г. Сохранились две военные фотографии прадеда.

Оба мои прадедушки не были удостоены наград. Но они честно воевали, честно служили и погибли за нас, за светлое будущее. Мы гордимся ими и часто вместе с родителями вспоминаем их.

Память о войне всегда в наших сердцах. Каждый год в День Победы мы приходим к Вечному огню, чтобы возложить цветы к памятнику героям, в числе которых были и мои предки.

Л. БЕЛОУСОВА,

правнучка участников Великой Отечественной войны.

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