Щедрин Михаил Григорьевич

Мой брат Михаил Григорьевич Щедрин родился в 1922 году в селе Архангельском Елецкого района. Выучился на телеграфиста, работал на железнодорожной станции Елец.

Когда началась война, был призван в числе первых, в 1941 году, в войска связи.

Мы остались в Архангельском. В село пришли немцы, и хотя мне было всего четыре года, но до сих пор помню ощущение страха, после того как в нашем доме появились чужие люди, говорившие на чужом языке.

Мама потом говорила мне, что мой старший брат воюет с фашистами, чтобы выгнать их с территории нашей страны.

Михаил принимал участие в тяжелых боях под Воронежем. А потом его часть перебросили под Сталинград. Оттуда мама получила от него последнее письмо, а затем и похоронку. Младший сержант, командир отделения связи Михаил Григорьевич Щедрин пал смертью храбрых.

Я, конечно, не помню дня, когда пришла трагическая весть, но видел, как мама часто плакала над этим письмом. Оно хранится у нас в семье вместе с фотографией брата, военного связиста Михаила Щедрина.

Вечная память ему и всем другим солдатам, сложившим голову за нашу Отчизну.

Ф. ЩЕДРИН,

ул. Ани Гайтеровой.

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