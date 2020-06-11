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Бессмертный полк

Щедухин Иван Дмитриевич

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Мой дедушка И. Д. Щедухин родился в селе Исаевка Долгоруковского района. В 1943 году в 17 лет ушел воевать. Отучившись на краткосрочных курсах, был назначен начальником отделения противовоздушной обороны.
Боевой путь Ивана Дмитриевича отмечен орденом Отечественной войны, многими медалями. Победу И. Д. Щедухин встретил в Польше.
После войны работал у себя на родине. К сожалению, долгожданного 50-летия Победы встретить не успел — в 1994 году дедушки не стало.
И. МОРОЗОВА,
внучка.

 ######75летПобеды #Елец #ЕлецГородВоинскойСлавы#годПамятииСлавы#Никтонезабыт#фашизмнепройдёт#бессмертныйполк#

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