Щедухин Иван Дмитриевич

Мой дедушка И. Д. Щедухин родился в селе Исаевка Долгоруковского района. В 1943 году в 17 лет ушел воевать. Отучившись на краткосрочных курсах, был назначен начальником отделения противовоздушной обороны.

Боевой путь Ивана Дмитриевича отмечен орденом Отечественной войны, многими медалями. Победу И. Д. Щедухин встретил в Польше.

После войны работал у себя на родине. К сожалению, долгожданного 50-летия Победы встретить не успел — в 1994 году дедушки не стало.

И. МОРОЗОВА,

внучка.

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