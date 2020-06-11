Щекин Василий Сергеевич

Это мой прадедушка, фронтовик, прошел путь от Сталинграда до Берлина. Награжден двумя орденами Славы, другими орденами и медалями.

Вот снова май и День Победы.

Прошло уж семь десятков лет.

За мир сражались прадеды и деды,

Забыть их подвиг не должны мы, нет!

Прадедушка дошел мой до Берлина,

Был страшным и далеким этот путь.

Рвались снаряды, бомбы, мины,

На фронте ни вздремнуть, ни отдохнуть.

Победа нам досталась тяжкой кровью,

Враг наступал и рушил города.

И от потерь мешались слезы с болью,

И едкий порох застилал глаза.

Солдаты жизнь свою на смерть меняли

И с криками «Ура!» бросались в бой,

Чтоб дети помнили, про долг не забывали,

Про тех, кто подарил нам мир с тобой!

И вновь, как наступает эта дата,

Я почему-то чувствую вину:

И больше вспоминаю о солдатах,

Прошедших через страшную войну!

Настя ЛАВРИЩЕВА,

4 «В» класс школы № 8.

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