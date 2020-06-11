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Бессмертный полк

Щекин Василий Сергеевич

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Это мой прадедушка, фронтовик, прошел путь от Сталинграда до Берлина. Награжден двумя орденами Славы, другими орденами и медалями.
Вот снова май и День Победы.
Прошло уж семь десятков лет.
За мир сражались прадеды и деды,
Забыть их подвиг не должны мы, нет!
Прадедушка дошел мой до Берлина,
Был страшным и далеким этот путь.
Рвались снаряды, бомбы, мины,
На фронте ни вздремнуть, ни отдохнуть.
Победа нам досталась тяжкой кровью,
Враг наступал и рушил города.
И от потерь мешались слезы с болью,
И едкий порох застилал глаза.
Солдаты жизнь свою на смерть меняли
И с криками «Ура!» бросались в бой,
Чтоб дети помнили, про долг не забывали,
Про тех, кто подарил нам мир с тобой!
И вновь, как наступает эта дата,
Я почему-то чувствую вину:
И больше вспоминаю о солдатах,
Прошедших через страшную войну!
Настя ЛАВРИЩЕВА,
4 «В» класс школы № 8.

 ######75летПобеды #Елец #ЕлецГородВоинскойСлавы#годПамятииСлавы#Никтонезабыт#фашизмнепройдёт#бессмертныйполк#

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