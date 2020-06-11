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Бессмертный полк

Шиняев Федор Михайлович

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Мой дедушка был призван в армию в ноябре 1940 года тамбовским РВК. До начала войны служил в Азербайджане. С июля 1941 года — на Брянском, а с 22 февраля 1944 года — на 1-м Украинском фронте.
Мой дед был разведчиком. Как сказано в его личном деле, он проявил себя инициативным и смелым воином. Награжден медалью «За отвагу». Вот что написано в его наградном листе: «28 марта 1944 года в районе хутора Казак Каменец-Подольской области, когда группа вражеских танков с пехотой прорвалась к городу, тов. Шиняев как разведчик своевременно обнаружил их и доложил командованию. При подходе вплотную танков тов. Шиняев мужественно и смело работал у трофейного пулемета, ведя огонь по десантной пехоте противника. Несмотря на большую трудность и опасность, он был тверд и бесстрашен. Когда пушка была разбита, из расчета было несколько человек убито и ранено, на своих плечах вынес в безопасное место своего раненого товарища».
Позднее дед был награжден орденом Славы III степени. Этот его подвиг описан в документах так: «Тов. Шиняев Ф. М. в боях на 1-м Украинском фронте вновь проявил смелость, мужество и отвагу. Находясь ежедневно в разведке переднего края, четко и своевременно выполнял все приказы и распоряжения командования. Несмотря на массированный огонь противника на многих участках, тов. Шиняев проходил вперед и вел разведку, давая ценные данные о противнике, чем способствовал командованию в подавлении огневых точек и живой силы противника. 26 июля 1944 года в районе с. Давидов он обнаружил и сообщил командованию о скоплении пехоты противника. Батарея своим огнем уничтожила около 50 немецких солдат и офицеров».
После Победы до 1946 года Федор Михайлович служил в Венгрии. Когда вернулся домой, ему было 25 лет. После войны дедушка окончил физкультурный техникум в Тамбове и работал учителем физкультуры в сельской школе. Через некоторое время окончил сельскохозяйственный техникум и работал председателем одного из колхозов в Тамбовской области.
В 1959 году вместе с семьей переехал в Елец. Умер дедушка в 2004 году в возрасте 83 лет. Мы, шестеро его внуков, благодарны ему за то, что он воевал ради нашей счастливой и мирной жизни. Я думаю, он был бы рад тому, что у него подрастают одиннадцать правнуков, младшему из которых три месяца. Спасибо нашему дедушке и всем солдатам, воевавшим вместе с ним за счастье жить в мире, за спокойное небо над головой. Вечная вам память и слава! Спасибо за Победу!
Т. ФОМИНА,
учитель начальных классов лицея № 5.

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