Искать героев войны стало проще

Теперь ельчане смогут найти информацию о пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны родственниках благодаря созданию Всероссийского центра приема и обработки обращений граждан Российской Федерации.

На протяжении нескольких лет 9 мая в рядах «Бессмертного полка» можно видеть фотографии солдат, где указана только дата рождения. Многие участники акции не знают, где и когда погибли их родственники, в каком месте они похоронены. Вот почему был создан центр приема обращений. Этот народный проект называется «Установление судеб погибших и пропавших без вести защитников Отечества». Он поможет найти информацию о родственниках.

Статистика обращений на «горячую линию» «Бессмертного полка» показала, что жители нашей страны, в том числе и Ельца, все активнее интересуются корнями своей семьи и судьбами военного поколения, более 70% звонков — это заявки на установление судеб участников Великой Отечественной войны.

Для того чтобы все желающие могли получить бесплатную помощь в поиске информации о своем родственнике-фронтовике, работает онлайн-сервис «Найти солдата» https://poisk.proektnaroda.ru/. На сайте можно бесплатно подать заявку на установление судьбы человека, участвовавшего в Великой Отечественной войне.

Если по каким-то причинам не получается самостоятельно оформить запрос через онлайн-сервис, можно обратиться на «горячую линию» народного проекта по телефону 8-800-300-68-97.