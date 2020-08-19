Пять вопросов о грибной охоте

Инна БУРЛАКОВА,

врач-методист отделения медицинской профилактики елецкой горбольницы № 2

В августе сезон «тихой охоты» в разгаре. Разнообразными грибами усеяны лесные поляны Липецкой области. Однако отправляясь по грибы, важно знать правила безопасности.

В чем опасность?

Грибы — трудноперевариваемый продукт, их употребление не рекомендуется детям до 14 лет, беременным и кормящим женщинам, людям с заболеваниями пищеварительного тракта.

Отравления этими дарами природы нередко заканчиваются трагически. Основной причиной считается неумение распознавать съедобные и ядовитые грибы, неправильное приготовление блюд из некоторых съедобных и условно съедобных их видов.

Признаки интоксикации могут появиться уже через 1,5 — 2 часа после употребления в пищу. Чаще всего симптомы выражаются в виде головной боли, тошноты, рвоты, сильными болями в животе и диареей с повышением температуры.

При отравлении мухоморами (красным, пантерным, вонючим), сатанинским грибом, ложными опятами возможно появление бреда и галлюцинаций.



Какие меры предосторожности?

Отправляясь на «тихую охоту», не берите незнакомые и подозрительные грибы, вызывающие любые сомнения.

Профилактика пищевых отравлений актуальна и при консервировании грибов в домашних условиях. При небрежной очистке и обработке в банку вместе с землей могут попасть споры возбудителей ботулизма. Они не разрушаются при кипячении и могут быть опасны даже в герметически закрытых емкостях. Поэтому, заготавливая грибы на зиму дома, нужно особое внимание уделять их качественной очистке.

Заболевание ботулизмом проявляется спустя 12 — 72 часа после приема грибов в пищу. Клинические проявления: головная боль, сухость во рту, тошнота, рвота, понос, судороги, затруднение глотания и нарушение зрения (предметы двоятся, становятся расплывчатыми). При появлении хотя бы одного из указанных признаков следует срочно обратиться к врачу.



Как поступить,

если отравился?

При возникновении первых симптомов отравления стоит промыть пострадавшему желудок, используя для этого 1 литр воды комнатной температуры с чайной ложкой пищевой соды или небольшим количеством марганцовки. Затем рекомендуется дать пострадавшему слабительное. После уложить больного в постель, согреть грелками и напоить крепким чаем или же кофе. Обычно спустя час-полтора наступает улучшение, но все же часть яда может оставаться в организме долгое время.

Особую опасность отравление грибами представляет во время беременности, так как яд может проникать через плаценту и оказывать действие на плод. У беременных вызывать рвоту не следует, необходима скорая медицинская помощь.

В случаях появления любых симптомов отравления грибами немедленно обращайтесь за квалифицированной медицинской помощью, не занимайтесь самолечением! Берегите свое здоровье и здоровье близких! Будьте внимательны при собирании грибов, их обработке и приготовлении!



Где лучше

не собирать грибы?

Собирать грибы несложно, главное — найти хороший, чистый лес. Не стоит брать их в полезащитных посадках, где могут абсорбироваться опасные химикаты после обработки сельхозугодий.

Нельзя собирать грибы вдоль автомобильных и железных дорог, поблизости от свалок и неблагоприятных по экологическим показателям местах. Эти дары природы способны накапливать канцерогены и тяжелые металлы, что очень опасно.



В чем польза грибов?

Грибы содержат белки, а вот жиров в них незначительное количество. Зато по богатству минеральных элементов грибы ничуть не уступают фруктам. Они содержат соли калия и фосфора, в них есть микроэлементы: цинк, медь, йод и другие. Такие сорта грибов, как лисички, белые и опята, богаты содержанием витаминов РР и В1. А имеющиеся в них ароматические и экстрактивные вещества способствуют улучшению аппетита и выделению желудочного сока.