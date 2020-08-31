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Читатель спрашивает

Чем раньше, тем лучше

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— Я предпенсионер, мне на отдых через 5 лет. Часть своего стажа работал на Дальнем Востоке, Урале, а также в Казахстане, который теперь — другое государство. Когда мне нужно обратиться в ПФР, чтобы у специалистов было время проверить все мои документы и сделать, в случае надобности, запросы в другие регионы страны и за рубеж?

Как сообщили специалисты УПФР в городе Ельце (межрайонное), для назначения пенсии лучше обратиться заранее — за 24 месяца. При этом надо будет представить все имеющиеся документы: трудовую книжку, справки, подтверждающие периоды работы, учебы и т. д., которые могут повлиять на размер пенсии.
Особенно это актуально для лиц, претендующих на досрочную страховую пенсию (медики, учителя, граждане, занятые с вредными и тяжелыми условиями труда).
Для заблаговременной оценки пенсионных прав к нам могут обратиться также люди предпенсионного возраста (за 5 лет до наступления права на пенсию).
Заблаговременность нужна для того, чтобы в случае отсутствия каких-либо документов ПФР мог истребовать документы, подтверждающие стаж и заработок. В отношении работающих граждан обращение на подготовку документов может быть направлено в ПФР в форме электронного документооборота через работодателя.

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