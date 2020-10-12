Когда нет ни доступа, ни понимания

Николай СЫРОМЯТНИКОВ

Одна из животрепещущих проблем регионального оператора по обращению с ТКО, серьезно осложняющая работу «ТЭКО-Сервис», — «засилье» строительного мусора на контейнерных площадках. Горожане продолжают валить эти отходы в контейнеры и бункеры-накопители, не предназначенные для такого рода отходов.

По информации пресс-службы «ТЭКО», на днях рабочим компании строительный мусор перекрыл подъезд к бункеру у аргамаченского кладбища. Твердые коммунальные отходы с контейнерной площадки у аргамаченского кладбища выво­зятся ежедневно, крупногабаритные — по мере наполнения бункера. В начале октября экипаж компании «ТЭКО-Сервис» не смог забрать отходы из бункера из-за накиданных перед емкостью досок: чтобы опустошить восьмикубовый накопитель, необходимо подъехать к нему вплотную, закрепить цепи на специальные «уши» и, подняв емкость, высыпать ее содержимое в мусоровоз, а доски подъезд перекрыли.

К коммунальным отходам доски не относятся, соответственно, и вывозить их региональный оператор не обязан. За чистоту контейнерных площадок отвечает хозяйствующий субъект (администрация города). Компания «ТЭКО-Сервис» проинформировала администрацию о строительном мусоре на площадке, и он уже убран.

Но проблема с непониманием населением разграничения видов мусора остается. В «ТЭКО» напоминают: сбрасывание досок, бревен и кирпичей к контейнерным площадкам — это не только нарушение закона, но и нанесение вреда экологии, проявление неуважения к своим соседям.

Существуют вполне законные способы избавления от такого вида отходов — заключение договора на вывоз с перевозчиком, у которого есть все необходимые документы, или аренда накопителя для строительного мусора с его последующим вывозом.

Аналогичная проблема с контейнерной площадкой, расположенной на улице 9 Декабря, рядом с родильным домом. Там ТКО также выво­зятся ежедневно, а КГО из бункеров, стоящих немного в стороне, — по мере их наполнения. И если пластиковые контейнеры наполовину пусты, а территория вокруг них чистая, то две восьмикубовые емкости наполняются гораздо быстрее и вовсе не крупногабаритными отходами, для которых они предназначены.

Вокруг бункеров чисто бывает только в первые часы после вывоза, и то не всегда: через дорогу от контейнерной площадки — частный сектор, мусор оттуда жители чаще всего вывозят садовыми тачками и перекидывать их содержимое в накопители ельчане не считают нужным. Куда проще опрокинуть мусор из дома, сада-огорода рядом с бункером! Обычно валят строительные отходы или обрезанные ветки деревьев. К ТКО все это не относится.

Прежде по этому адресу стоял один накопитель под КГО. Второй поставили в надежде, что это поможет сделать площадку чище. Но, как говорят сотрудники «ТЭКО-Сервиса», путь мусора к урне пролегает через самосознание человека: пока жители города не уяснят правила складирования ТКО, КГО и строительно-растительных отходов, ситуация с чистотой на елецких контейнерных площадках вряд ли изменится.

ВАЖНО ЗНАТЬ

• Бункеры предназначены для отходов, образованных в помещениях в процессе жизнедеятельности человека (если эти отходы по своим размерам не вмещаются в обычный контейнер).

• Некрупные бытовые отходы нужно складывать в контейнеры, их опорожняют и вывозят ежедневно.

• Все другие виды отходов вывозятся по отдельному договору с любым перевозчиком, имеющим необходимые документы (в том числе с региональным оператором по обращению с ТКО — компанией «ТЭКО-Сервис»).