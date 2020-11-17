Военное поселение «ельчан»

Роман ДЕМИН,

roman@kznam.ru

В ноябре 1810 года (210 лет назад) указом императора Александра I один из батальонов Елецкого пехотного полка, который в то время был расквартирован в городе Ельня Смоленской губернии, переселили на территорию Могилевской губернии.

Группа офицеров и нижних чинов 33 Елецкого полка Фото сделано где то в 1907 г или немного позже

Он не из Ельца

Прежде чем продолжить эту историю, скажу о том, что воинское подразделение, носящее имя нашего города, прямого отношения к нему, как это ни странно, не имеет. Впрочем, судите сами. Полки ландмилиции (нечто среднее между народным ополчением и поселенным войском), организованные по региональному принципу, были созданы 2 февраля 1713 года согласно воле Петра I. С их помощью император пытался защитить южные границы государства от набегов крымских татар. Различные источники обозначают самые разные места формирования и дислокации Елецкого полка ландмилиции, названного так (опять же неизвестно почему) согласно Указу Сената от 11 декабря 1732 года. Можно лишь предположить, что изначально полк создавался на елецкой земле или из ее жителей. Однако большинство исследователей считает родиной этого воинского соединения Украину. А Елец к тому времени уже не был укрАинным городом.

Вот, например, как описывается дислокация Елецкого полка ландмилиции в одном из источников: «Он находился на украинской линии в степи, вдали от всякого жилья…».



Ратная слава

В конце 1763 года украинский корпус, куда входил и Елецкий полк, был переформирован. В 1769 году подразделение, носившее название нашего города, стало называться пехотным полком. И тогда же оно участвовало в отражении набега крымских татар на Малороссию, а квартировало в Полтаве. В этом городе имелся и полковой храм «ельчан» — Нерукотворного Спаса. В 1798 году полк получил номер 33.

Елецкий полк покрыл себя неувядаемой ратной славой, участвуя в Бородинском сражении 1812 года и в обороне Севастополя (1854 — 1855 гг.) в ходе Крымской войны. Его солдаты брали Варшаву в 1831 году и неприступные турецкие редуты на Шипкинском перевале в Болгарии (1877 — 1878 гг.). Доблестно сражались во время русско-японской войны (1904 — 1905 гг.).

Подвиги Елецкого пехотного полка запечатлены на памятнике «Битва народов» под Лейпцигом, а также на монументе, установленном на Шипкинском перевале в Болгарии, а еще в Георгиевском зале московского Кремля, где расположены мраморные доски с высеченными на них названиями 545 полков. В Севастополе есть 3 мемориала, где упомянут Елецкий пехотный полк. В нашем городе памятник этому героическому подразделению русской армии был открыт 13 сентября 1996 года возле дома по адресу: ул. Маяковского, 1. Его установили на средства елецкого коллекционера Е. П. Крикунова.



Реформа

Однако вернемся к событиям 210-летней давности, благодаря которым Елецкий пехотный полк (точнее его второй батальон) стал первым в Российской армии подразделением, начавшим осваивать новую форму службы — военное поселение.

Это особая организация вооруженных сил в 1810 — 1857 годах, совмещавшая строевую службу с ведением хозяйства. Армейские реформаторы и в то время (впрочем, как всегда) стремились к сокращению военных расходов, а кроме того, к ликвидации рекрутских наборов. При этом о важности эксперимента с солдатами-«ельчанами» говорит тот факт, что командовал опытным поселением аж генерал-майор. К февралю 1812 года обустройство и быт поселян были окончены, но Отечественная война 1812 года прервала эти испытания на живых людях, и 29 февраля Елецкий полк выступил на запад.

Вновь к месту военного поселения он вернулся в 1813 году, когда армейский эксперимент, затеянный царем, продолжился. В то время батальон насчитывал тысячу военнослужащих, проживавших на благодатной земле Могилевской губернии.



Плюсы и минусы

К 1817 году в поселении «ельчан» находилось уже две тысячи двести тридцать семь человек, из которых почти 800 — жены бойцов и почти 550 — дети. Все они были обеспечены хлебом и пропитанием. Кроме того, у поселян имелась общая касса — около 30 тысяч рублей. Здесь практиковалось медицинское обслуживание, отсутствовали нищенство, пьянство и тунеядство. Ввели даже обязательное обучение детей. До 12 лет их учили при родителях, а далее в «военном отделении» при батальоне.

Впрочем, за фасадом видимого благополучия имелось немало проблем, в том числе произвол помещиков-офицеров, жестокая эксплуатация поселян. Их жизнь оказалась расписана и регламентирована по минутам от подъема до отбоя.

В итоге идея создания дешевого армейского резерва обученных солдат, которые б содержали себя сами и при этом подчинялись жесткой дисциплине, муштре, находились бы под постоянным прессингом начальства, провалилась.