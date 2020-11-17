новости города Ельца, новости Елец, елецкие новости, елецкая газета, Красное знамя

Даты

Русский по духу

0 7

Алла НОВИКОВА-СТРОГАНОВА,
доктор филологических наук (г. Москва) —
специально для «Красного знамени»

В октябре весь образованный мир отметил 150-летие со дня рождения Ивана Алексеевича Бунина (1870 — 1953), первого русского писателя, удостоенного Нобелевской премии (1933).

И. А. Бунин.

И икона, и дубина

Бунину-художнику присуще обостренное ощущение «всебытия», пребывания в мире божественного начала. Библейские строки «Господь над водами многими…» становятся эпиграфом к исповедальной повести «Воды многие» (1911 — 1926), герой которой — мечтатель, созерцатель, художник, одаренный великой исторической памятью, чувством «трепетного и радостного причастия вечному и временному, близкому и далекому, всем векам и странам, жизни всего бывшего и сущего на земле». Ту же мысль Бунин выразил поэтически:
«Я человек: как Бог, я обречен
Познать тоску всех стран
и всех времен».
Образы бунинских героев в рассказах «Иоанн Рыдалец», «Худая трава», «Святые», «Веселый двор», «Аглая», «Лирник Родион» и других продолжают художественную галерею святых и праведных земли русской, сотворенную Лесковым, создавшим для России «иконостас ее святых и праведников». Бунин всю Россию воспринимал как «икону»: «Если бы я эту «икону», эту Русь не любил, не видал, из-за чего же бы я так сходил с ума все эти годы, из-за чего страдал так непрерывно, так люто!», — скажет он позднее.
Душевная мука писателя — от ясного сознания того, что в народе присутствует «страшная переменчивость настроений, обликов, «шаткость», как говорили в старину. Народ сам сказал про себя: «Из нас, как из древа, — и дубина, и икона», — в зависимости от обстоятельств, от того, кто это древо обрабатывает».
В дневниковых записях «Окаянных дней» 5 мая 1919 года на память Бунину приходит характеристика Смутного времени на Руси, данная философом и историком В. С. Соловьевым: «Дух материальности, неосмысленной воли, грубого своекорыстия повеял гибелью на Русь… У добрых отнялись руки, у злых развязались на всякое зло… Толпы отверженников, подонков общества потянулись на опустошение своего же дома под знаменами разноплеменных вожаков, самозванцев, лжецарей, атаманов из вырожденцев, преступников, честолюбцев…».
В ночь на 15 мая 1919 года писатель фонетически тщательно фиксирует воспоминания бывшего арестанта, в которых за примитивной зарисовкой «ярусов» тюремного быта встает подлинная картина вертикали власти вкупе с вожаками-политиканами: «В тюрьме обнаковенно на верхнем этажу сидят политики, а во втором — помощники этим политикам. Они никого не боятся, эти политики, обкладывают матюком самого губернатора, а вечером песни поют «Мы жертвою пали»… Одного из таких политиков царь приказал повесить и выписал из Синода самого грозного палача, но потом ему пришло помилование, и к политикам приехал главный губернатор, третье лицо при царском дворце, только что сдавший экзамен на губернатора. Приехал — и давай гулять с политиками: налопался, послал урядника за граммофоном — и пошел у них ход: губернатор так напился, нажрался — нога за ногу не вяжет, так и снесли стражники в возок… Обешшал прислать всем по двадцать копеек денег, по полфунта табаку турецкого, по два фунта ситного хлеба, да, конечно, сбрехал…».


Жажда праведности

Бунин видит, что сущность власти остается неизменной. Страдая душой о России, над которой то и дело сгущаются смутные времена, писатель с возмущением говорит о разлагающем влиянии неправедной власти на душу человека, о преднамеренном осквернении людей властями: «Но какие подлецы! Им поминутно затыкают глотку какой-нибудь подачкой, поблажкой. И три четверти народа так: за подачки, за разрешение на разбой, грабеж отдает совесть, душу, Бога…».
Противодействие сатанинским силам, устремившимся погубить Россию, может быть найдено только в Боге, в служении ему молитвой, словом, делом.
Церковная красота, церковное пение, по признанию писателя, трогали его «необыкновенно», вызывали «чувство легкости, молодости. А наряду с этим — какая тоска, какая боль». Облегчение душевной муки находил Бунин в православном храме: «Часто заходим и в церковь, и всякий раз восторгом до слез охватывает пение, поклоны священнослужителей, все это благолепие, пристойность, мир всего того благого и милосердного, где с такой нежностью утешается, облегчается всякое земное страдание».
Писатель свято верил в то, что Русь не «дубина», а «икона». Бунинскую мысль продолжают раздумья его современника, философа и писателя И. А. Ильина: «Русь именуется «святою» не потому, что в ней «нет» греха и порока; или что в ней «все» люди святые… Нет. Но потому что в ней живет глубокая, никогда не истощающаяся, а по греховности людской и не утоляющаяся жажда праведности, мечта приблизиться к ней, душевно преклониться перед ней, художественно отождествиться с ней, стать хотя бы слабым отблеском ее… И в этой жажде праведности человек прав и свят при всей своей обыденной греховности».
Именно такое отношение к святой Руси свойственно Бунину-художнику, какие бы жестокие и темные стороны русской жизни он не показывал, например, в повестях «Деревня» (1909 — 1910), «Суходол» (1911), в рассказах «Танька» (1892), «Ночной разговор» (1911), «Чаша жизни» (1913) и других произведениях.
В рассказе «Косцы» (1921) память подсказывает писателю один момент народ­ного бытия: «В березовом лесу рядом с большой дорогой пели косцы — с та­кой же свободой, легкостью и всем существом». Бунин передает са­мую суть «серединной, исконной России» и кровное, нерасторжимое род­ство с ней русского человека, как бы далеко от нее он не жил: «Все мы были дети своей Родины и были все вместе и всем нам было хорошо, спокойно и любовно без ясного понимания своих чувств <…> что эта Родина, этот наш общий дом была Россия и что только ее душа могла петь так, как пели косцы в этом откликаю­щемся на каждый их вздох березовом лесу».
Долгие тридцать три года Бунин жил вдали от Родины. Но России-«иконе» он не изменял никогда, каждый миг сохраняя в душе и мыслях: «Благословение отца своего, гробы родительские, святое Отечество, правую веру в Господа нашего Иису­са Христа!».
Мучительная ностальгия — «сладкое и скорбное чувство Родины» — ни на мгновение не оставляла писателя: «Разве можем мы забыть Родину? Может человек забыть Родину? Она — в душе. Я очень русский человек. Это с годами не пропадет».


«Мой дом — дорога»

В творчестве Бунина периода эмиграции нарастают мотивы одиночества, скитальчества, бесприютности:
У зверя есть нора, у птицы есть
гнездо…
Как бьется сердце горестно
и громко,
Когда вхожу, крестясь, в чужой
наемный дом
С своей уж ветхою котомкой!
(1922).
В основе этих стихов — евангельская притча, словами которой говорил о себе Христос: «Лисицы имеют норы, и птицы небесные — гнезда; а Сын Человеческий не имеет, где приклонить голову».
Бунин, покинувший в юности родное гнездо своей обедневшей дворянской усадьбы, по словам его матери, «с одним крестом на груди», с тех пор не имел собственного пристанища. «Мой дом — дорога», — говорил он.
Рассказ «Копье Господне» (1913), созданный по живым впечатлениям путешествий писателя, в философском масштабе представляет человеческую жизнь как вечное странничество в безбрежном море, полном зловещих предзнаменований: «Беззвучно, этими слабыми и бедными знаками, которыми дает весть крохотная человеческая жизнь другой такой же, окруженной морями, пустынями, безвестностью, смертью, ведем мы нашу морскую беседу, — с тревогой и надеждой спрашиваем о той родной точке земного шара, которая нам, скитающимся по всему свету, единственно дорога и нужна…». В символическом контексте рассказа его финал звучит как лирическое заклинание — почти молитва — о человеке: «Но да сохранит Бог-ревнитель и его счастье!».


Исполнение предназначения

Тема Божьей милости, христианского упования на высшее заступничество и тема родной земли, Родины в ее русских приметах («полевые пути меж колосьев и трав») особенно пронзительно соединились в бунинском стихотворении «И цветы, и шмели, и трава, и колосья…» (1918):
И цветы, и шмели, и трава,
и колосья,
И лазурь, и полуденный зной…
Срок настанет — Господь сына
блудного спросит:
«Был ли счастлив ты в жизни
земной?».
И забуду я все — вспомню
только вот эти
Полевые пути меж колосьев
и трав,
И от сладостных слез не успею
ответить,
К милосердным коленям
припав.
Писатель, рожденный с русскою душой, до конца дней своих оставался верен русскому слову, русскому духу, русской православной вере и в жизни, и в литературе. Несмотря на то, что более трех десятилетий он провел за границей, Бунин внутренне не примирился с жизнью бездуховного, холодно-расчетливого Запада, жил только Россией, дышал ею, думал и писал о ней. Проявляя всечеловеческую отзывчивость, духом он постигал, что основное дело русского писателя-патриота — прославление своей Родины, своего народа, своей веры.
Исполнение писательского и человеческого предназначения в свете высшей истины, заповедей Нового Завета — таков завершающий аккорд творческого пути выдающегося русского художника слова Ивана Алексеевича Бунина. «Матовое серебро» его таланта не потускнело под спудом времени и все так же светится в мировой словесности своим неповторимым светом.

Вам также могут понравиться Еще от автора

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.

 необходимо принять правила конфиденциальности
More Stories

Он стремился быть нужным Ельцу

Надежда горотдела

Человек многих талантов

Памятник Ленину

Дали женщине шанс

1 из 6