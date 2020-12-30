Возрождение «бунинского» храма

Анатолий НЕЧАЕВ,

ул. Радиотехническая

В течение всего уходящего 2020 года велись работы по восстановлению храма Михаила Архангела, о котором очень часто вспоминал И. А. Бунин, особенно в эмиграции.

Скорее всего это связано с детскими впечатлениями будущего писателя, когда вид храма, можно сказать, поразил его воображение. Вот как рассказал об этом сам И. А. Бунин в романе «Жизнь Арсеньева»: «Хорошо помню городское утро. Я висел над пропастью, в узком ущелье из огромных, никогда мною не виданных домов, меня ослеплял блеск солнца, стекол, вывесок, а надо мной и на весь мир разливался какой-то дивный, музыкальный кавардак: звон, гул колоколов с колокольни Михаила Архангела, возвышавшейся надо всем в таком величии, в такой роскоши, какие и не снились римскому храму Петра, и такой громадой, что уже никак не могла поразить меня впоследствии пирамида Хеопса…».

Возрожденный храм.



Показательно то, что, вспоминая об этом елецком храме, И. А. Бунин пишет о нем не только в прозе, но и в стихотворении:

«…Я помню тебя, Михаил.

И храм этот темный и старый,

Где ты мое сердце пленил».

Как видно из этих строк, в памяти писателя храм Михаила Архангела был запечатлен не только из-за его величественного вида.

Впрочем, еще несколько лет назад о внешней привлекательности церкви говорить не приходилось. Почти в течение ста лет это величественное сооружение находилось в прозябании, превратившись в заброшенное здание с обрушившейся крышей молельного зала и разрушенной колокольней.

И вот, к общей радости ельчан, храм Михаила Архангела начал возрождаться, как птица Феникс из пепла. Началось все с восстановления колокольни. Основные работы по реставрации всего комплекса произведены в этом году. Они выполнялись бригадой, руководимой умелым и опытным строителем Камо Гапизовым. О профессионализме реставраторов можно судить уже по тому, что в Липецкой области ими восстановлены 12 церквей.

В. А. Архипенко.



Однако строители, хотя и умелые, но только исполнители. Человек, благодаря которому восстанавливается храм Михаила Архангела, — председатель совета директоров АО «Энергия», депутат областного Совета депутатов Владимир Александрович Архипенко. Он главный спонсор этих работ, благодаря ему возрождается архитектурная жемчужина Ельца.

До полного завершения дел осталось не так много. Так что храм окончательно будет готов уже в начале 2021 года. Но глядя на уже совершенное здесь, с полным правом можно сказать: великое дело сделано в год 150-летия И. А. Бунина и для Ельца, и для памяти о писателе.

Наверняка в скором времени состоится и торжественное открытие обновленного храма. Думаю, что к этому времени будет уместным, чтобы у входа в него появилась памятная доска с информацией: «Храм Михаила Архангела построен на средства ельчан в 1845 году и возрожден в 2020 году усилиями председателя совета директоров АО «Энергия» Владимира Александровича Архипенко». Это будет честно и справедливо.