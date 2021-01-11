Елецкое чудо

Андрей КОННОВ

Очень долго Маргарита Васильевна оставалась уважаемым и нужным обществу человеком — работала в школе учителем начальных классов. Около сорока лет трудилась педагогом в разных уголках Советского Союза.

После окончания вуза вышла замуж за лейтенанта-связиста (они дружили со школьной скамьи) и потому их семья часто меняла место жительства, до тех пор, пока супруги окончательно не обосновались в Ельце. Везде Маргарита Васильевна оставляла о себе добрые воспоминания в сердцах коллег и учеников. Однако когда ей исполнилось 60, ее вдруг настоятельно попросили уйти на покой, мол, нужно дать дорогу молодым.

Что будет делать вне школы, она не представляла, ведь оставалась энергичной и бодрой. Поначалу им с мужем с лихвой хватало пенсии, ведь супруг — отставной офицер. Но в начале 90-х начались перебои с выплатами, а вскоре ее Павла подвело здоровье, подорванное службой на «северах» и в Афганистане. Он внезапно слег, а вскоре умер. Их небольшие общие сбережения растаяли. Ушли на лечение и дорогущие лекарства, а потом еще похороны и поминки.

Собственную небольшую пенсию Маргарита Васильевна тратила очень рачительно. В основном на лекарства (болячек у нее было предостаточно), самую непритязательную еду (со скидкой), да еще умудрялась помогать дочерям, у которых имелись собственные семьи и дети, а вот доходы были более чем скромные.

Несчастья и неприятности последних лет как-то надломили постаревшую учительницу. Она сильно сдала, стала больше прибаливать и уже не следила за собой с той тщательностью, как делала это прежде. Донашивала из одежды то, что было, косметикой не пользовалась, питалась кое-как.

Главным в ее жизни стали теперь внуки — мальчик и девочка, которых она очень любила. Если Маргарите Васильевне вдруг удавалось сэкономить от пенсии несколько сотен рублей, она непременно покупала ребятишкам гостинцы: печенье, конфеты, да самые скромные игрушки. Те не были избалованными и всегда искренне радовались подаркам от любимой бабули.

Так и текла ее жизнь: с утра — походы по торговым точкам в поисках скидок на продукты, затем аптека, прогулка в скверике возле многоэтажки и домой, в опустевшую квартиру. Иногда Маргариту Васильевну навещала старинная подруга, такая же пожилая, одинокая и по большому счету никому не нужная женщина.

Накануне празднования очередного Нового года и Рождества Маргарита Васильевна тщательно рассчитала, на что потратит пенсию. Но декабрьскую выплату задержали (в то время такое происходило нередко). На почте сказали: выплата ожидается только в январе, да и то не ясно, какого числа. А ведь она собиралась отметить праздник как следует: выкроить денег на покупку гостинцев внукам и себя побаловать за праздничным столом. С осени берегла бутылочку домашнего яблочного вина, которым угостила подруга, и баночку маринованных грибов. Маргарите Васильевне оставалось только прикупить торт (она приглядела подешевле), сладости — любимым внукам, батон хлеба, кусок колбасы, майонез и зеленый горошек для салата «оливье», без которого и праздники не праздники.

Теперь же после ужасной вести об отложенной пенсии Маргарита Василь­евна с тоской думала, как быть? В ее кошельке накануне праздников оставалось всего три купюры по 100 рублей, да пару монеток мелочи. Пожилая женщина заплакала от обиды. Обманутые надежды заставили разволноваться: закололо сердце, тяжко заломило в висках и затылке.

Ночь накануне 31 декабря она почти не спала, прикидывая мысленно и так, и эдак, что сможет купить на свои три сотни. А утром медленно поплелась в гипермаркет, все еще высчитывая про себя, на чем можно сэкономить. Взяв в торговом зале тележку, двинулась вдоль прилавков.

Тортик она исключила сразу — не по деньгам. Взяла внукам сок и печенье (то, что они так любили) и по маленькой шоколадке. Плюсом майонез, горошек, батон, четвертушку колбасы — вот и все покупки…

Дождавшись своей очереди у кассы Маргарита Васильевна чуть сконфуженно попросила: «Девушка, посчитайте, пожалуйста, я укладываюсь в 300 рублей?».

Дородная красавица-продавщица понимающе кивнула, быстро прикинула и объявила тихо, тактично: «Триста пятьдесят семь рублей». И, посмотрев в огорченное лицо покупательницы, негромко и с сочувствием спросила: «Что будем выкладывать?».

Маргарита Васильевна в растерянности замешкалась. Стоявший за ее спиной мужчина досадливо и нарочито громко завздыхал из-за задержки, мол, ну сколько ж можно ждать?! Пожилая женщина оглянулась с виноватым видом. За ней стоял хорошо одетый парень, нетерпеливо похлопывающей рукой по краю продуктовой тележки, доверху заполненной товаром. В глаза учительницы бросились несколько бутылок шампанского и коньяка, ананас, мясные деликатесы, пара дорогих тортов и прочая снедь, обычно украшающая безбедный новогодний и рождественский стол.

«Извините, пожалуйста…», — совсем стушевалась Маргарита Василь­евна от чувства стыда и вины. Ведь она мешает людям, задерживаясь на кассе. Ей казалось, будто вся очередь осуждающе смотрит, как она, опустив глаза, откладывает в сторону колбасу и зеленый горошек с майонезом, ведь без колбасы они ни к чему… Мысли в голове мешались и путались, сердце бешено прыгало в груди, даже пот прошиб.

Наконец, расплатившись, Маргарита Васильевна отошла в сторону и начала складывать покупки в свою старенькую сумку, едва не плача от обиды, готовая провалиться сквозь землю. Она и не заметила, как рядом оказался парень, давеча стоявший за ее спиной в очереди. «Возьмите, пожалуйста…» — попросил тот и аккуратно положил ей в сумку палку дорогого сервелата, четвертинку колбасы (ту, что она отложила на кассе), а еще майонез, зеленый горошек и ананас! Затем извлек из своей тележки большой торт и бутылку шампанского: «Это тоже вам! С наступающим Новым годом и Рождеством!».

«Что вы?! Я не могу этого взять» — отнекивалась вконец растерявшаяся Маргарита Васильевна. «Я ж и не унесу это все, молодой человек!». Тот достал из корзины большой пластиковый пакет и, укладывая в него подаренные незнакомой женщине торт и шампанское, произнес: «Это не проблема, я на машине, если хотите, подвезу до дома». И подвез!

Такие вот чудеса порой случаются под Рождество в Ельце!

С Рождеством!

Михаил ТРУБИЦЫН

Длинные ночи, короткие дни,

Нежарко.

Как безвозвратно уходят они —

Жалко.

Все мы однажды, ничто не спасет

Грешных —

Так не смыкай,

православный народ,

Вежды!

Как хороша над снегами луна,

Млечность!

Выйди под небо, замри.

Тишина.

Вечность…

Мир очищая от зла и обид,

С крыши

Божьего храма архангел трубит,

Слышишь?!

Ольга ШАТОВА

На земле светлее стало —

Рождества звезда горит.

Радость Божья искрой

малой

Снова в сердце к нам летит,

Озаряя наши души

Светом жертвенной любви.

А Христос, родившись,

слушал

Пенье неба и земли.

Он лежал, в яслях повитый,

Кроткий агнец, Божий Сын.

И небесный мир открытый

Ночью той служил пред ним.

И немолчно раздавалась

В небе ангельская песнь.

И с земной она сливалась:

«Слава в Вышних Богу»

днесь!

Улицы детства

Николай КОСТРОМИН

На улице детства, за каждой

избою,

Виднелись воронки с водой

неживою.

Прошло десять лет, как война

замолчала

И в бубны бомбежек греметь

перестала.

На маленькой станции, сто

раз сожженной,

Фашисты бомбили поток

эшелонный.

Болотистый край,

недоступный для танков,

У «мессеров» наглых был

сладкой приманкой.

На улице детства за каждой

избою

Навечно оставлены шрамы

войною.

С трудом пробивались

зеленые всходы —

Воронки мешали сажать

огороды.

На вскопанных нами

земельных просторах

Дожди вымывали патроны

и порох.

Его собирали мальчишки

гурьбою.

Затем поджигали, укутав

фольгою.

Так в небо ночное взлетали

ракеты

Под радостный гомон ватаги

раздетой.

И вряд ли компания

осознавала:

По дымному росчерку смерть

улетала…

Ругались родные, но больше

молились,

Чтоб игры с войною скорей

прекратились.

— Спаси, сохрани

несмышленышей, Отче!

Оставь невредимыми пальцы

и очи…

Картины, что пишут

разрывами войны,

Полвека храню я в душе

беспокойной.

И если в минувшее зорко

вглядеться,

Не счесть всех воронок

на улицах детства…

С Новым годом!

Людмила ПАВЛОВА

Новый год навстречу

метелям

Мчится на белом коне,

Снежные хлопья

под ноги стелет,

Бодро идет по стране.

С доброй улыбкой спешит

он к людям,

радость несет он всем.

Хочется верить, что так

всегда будет

На славной нашей земле.

Куранты уж бьют

на Кремлевской башне,

Музыка, шутки, смех.

С Новым годом,

Родина наша!

Счастья желаю для всех!

Татьяна ЛАПИНА

Запах хвои бодрит и волнует,

Так прозрачен сосулек хрусталь.

И художник-мороз нарисует

На окне белокрылый январь.

Словно лебеди, кружат метели,

Серебрится сугробов волна…

А в домах — новогодние ели,

Блеск гирлянд и бокалы вина.

А в домах — ожидание чуда.

И надежды мерцающий свет

Не исчезнет сегодня, покуда

В сердце — праздник,

а в комнате — смех.

Как всегда, позабыты невзгоды.

Поздравленья,

открытки, звонки…

Пусть вас радуют жизнь и погода!

С Новым годом, мои земляки!