В. Г. Дурнев: фото должно нести радость!

Сегодня 85 лет со дня рождения отмечает известный елецкий фотохудожник, давний друг и соратник «Красного знамени», член Союза журналистов России Владимир Герасимович Дурнев.



«Любитель» вывел в люди

Советский фотоаппарат «Любитель» попал в руки юному Володе в 13 лет. Елецкий мальчишка, росший в то время в довольно хулиганистом районе (по соседству с мясным рынком) увлеченно посещал фотокружок Дома пионеров. Можно сказать, что в какой-то степени увлечение фотографией помогло ему не сбиться с пути и вывело в люди. Ведь некоторые ровесники и приятели парня под влиянием улицы пошли, как говорится, по кривой дорожке.

Позже, во время армейской службы на флоте (ее он проходил с 1955 по 1959 годы), навыки фотодела вновь очень пригодились Владимиру Дурневу. Флотское начальство, прознав про гражданское увлечение новобранца, направило его на специальные 8-месячные курсы. Окончив их, матрос стал универсальным кинофотооператором. Благодаря этому ему, например, довелось снимать на пленку приезд к морякам Балтийского флота главы СССР Н. С. Хрущева.

Закончив службу на флоте, Владимир Герасимович вернулся в родной Елец. Работал в фотолаборатории элементного завода (ныне АО «Энергия»), а с 1961 по 2000 годы трудился фотокорреспондентом различных газет.

Журналист и фотохудожник В. Г. Дурнев.



Фотознакомство с женой

Даже со своей будущей супругой Надеждой он познакомился с фотоаппаратом в руках, выполняя редакционное задание. Это было весной, в самом начале 60-х годов прошлого века. В. Г. Дурнева командировали в загородный пионерлагерь «Белая березка» отснять материал о комсомольцах, приводивших здешнюю территорию в порядок. Тут фотокор и познакомился с симпатичной, жизнерадостной девушкой. С тех пор они вместе ровно 59 лет, свадьбу-то сыграли 14 января 1962 года.

Особые отношения связывают Владимира Герасимовича с редакцией газеты «Красное знамя», в которой мастер отработал свыше полутора десятков лет. И после ухода на заслуженный отдых в 2000 году В. Г. Дурнев продолжал (да и сейчас продолжает) активно сотрудничать с «Краснознаменкой». И не только с ней. За десятки лет работы дурневские снимки Ельца и его жителей были опубликованы во всех (без исключения!) центральных газетах СССР.

Сейчас в это трудно поверить, но когда-то не было цифровых фотоаппаратов. Снимать приходилось на фотопленку. Этот дефицитный материал требовал бережливости. Но даже в рамках жесткой экономии Владимир Герасимович ежегодно «отщелкивал» по 500 метров пленки! Такова интенсивность работы редакционного фотографа. Нагрузка, кстати сказать, немалая.



Мастер своего дела

Несмотря ни на какие трудности, мастер признается, что благодарен газете, ведь труд фотокора связан с ежедневным живым общением с людьми, он полон новых встреч и открытий, связанных с разными гранями человеческих характеров.

За годы работы Владимир Герасимович принял участие в десятках фотовыставок, в том числе и персональных. У него скопился богатейший материал, отражающий различные этапы жизни Ельца, его предприятий, учреждений и, конечно же, людей, в том числе таких именитых наших земляков, как Т. Н. Хренников. Недавно при поддержке городской власти мастер создал и опубликовал интереснейший фотоальбом. В него вошли около 400 снимков, запечатлевших историю Ельца.

В. Г. Дурнев уверен: фотография должна нести людям радость, запечатлевать лучшие моменты жизни. А еще Владимир Герасимович утверждает, что главное в фотоискусстве — человек. Потому мэтр относится к своим героям с теплотой и любовью. На его снимках они не позируют, а живут, оттого выходят естественными, органичными, красивыми. Суметь добиться этой красоты, наверное, и есть основная задача фотохудожника. С ней В. Г. Дурнев и сегодня справляется мастерски!