«Космические» сосны

Учащиеся и педагоги Елецкого железнодорожного техникума эксплуатации и сервиса высадили в микрорайоне «Александровский» молодые сосны в честь первого полета человека в космос.

По словам одного из инициаторов и организаторов акции, мастера производственного обучения ЕЖТЭиС Владимира Николаевича Минаева, таким образом, молодые люди и их наставники постарались увековечить подвиг первого космонавта планеты Земля Юрия Алексеевича Гагарина.

В посадке нескольких десятков деревьев принял участие и заместитель главы администрации Ельца Дмитрий Николаевич Климов. Комментируя акцию, он отметил, что городская власть готова поддержать и присоединиться к любому доброму делу и начинанию на территории муниципалитета. Подтверждением тому, активное участие главы Ельца Е. В. Боровских, председателя горсовета депутатов В. Н. Никонова в стартовавших на прошлой неделе субботниках по уборке территории города. Особенно активно в этом процессе участвуют народные избранники от «Единой России», а также молодогвардейцы, под руководством своего лидера В. В. Серикова.

Что же касается посадки «космических» сосен, то участие в акции приняли и журналисты «Красного знамени», также внеся свою лепту в весеннее озеленение родного Ельца.