Доказательства невиновности

С тех памятных событий января 2017 года, когда в доме бывшего главы города В. А. Соковых и на территории его земельного участка московские полицейские проводили обыск, прошло более 4 лет.

Сегодня мы публикуем изложение документов, которые прежде никем и никогда не цитировались и не упоминались.

Наконец, в эксклюзивном материале «Красного знамени» выступает и сам Виктор Алексеевич Соковых.

«Краснознаменцы» постарались максимально полно отразить его точку зрения на события минувших дней.

Почетный гражданин г. Ельца В. А. Соковых: он им был до возбуждения уголовного дела .

Жесткий прессинг

Несколько лет и сам В. А. Соковых, и его семья находились в состоянии постоянного напряжения и стресса (не дай Бог такого никому). Виктор Алексеевич как фигурант уголовного дела за два года побывал как свидетелем, так и подозреваемым. За почетным гражданином города Ельца бегали развязные телевизионщики федерального канала, специально дважды приезжавшие в Елец и даже запускавшие дрон, чтобы снять домовладение Соковых с воздуха. О «найденных наркотиках и оружии» неоднократно писала пресса и интернет-ресурсы, «сенсационные» сюжеты выходили на федеральных каналах 9 раз (да, подсчитано и это). Обвинения в развале Ельца, уничижительные характеристики, домыслы и сплетни, выдаваемые за правду, — все это больше походило на травлю, чем на желание разобраться в том, что же все-таки произошло в январе 2017 года на территории домовладения, расположенного по адресу: улица М. Горького, д. 55.

Органами предварительного следствия, а впоследствии и судом было установлено: Соковых непричастен к незаконному хранению оружия и боеприпасов, криминальному обороту наркотиков, психотропных и сильнодействующих веществ и препаратов.

Газета «Красное знамя» также с самого начала этой печальной истории пыталась отслеживать ее ход, пользуясь скупой и зачастую противоречивой официальной информацией — к сожалению, уполномоченные должностные лица по «делу Соковых В. А.» отнюдь не стремились делиться максимально достоверными сведениями и комментариями. Возможно, они просто не хотели этого делать.

Характерная деталь. В. А. Соковых 2 года мурыжили по уголовному делу, получившему широкую огласку. Само дело прекращали-возобновляли, а все это время уважаемого в городе человека публично поливали грязью. Представители канала «Россия 24» даже подали заявление о привлечении его к уголовной ответственности за воспрепятствование деятельности журналистов. И был суд, вынесший в 2018 году беспрецедентный обвинительный приговор — полтора года лишения свободы условно.

После окончательного прекращения уголовного преследования по «оружейному» делу Виктор Алексеевич воспользовался конституционным правом на защиту доброго имени и обратился в суд.

И когда официально подтвердили: Соковых преследовали по уголовному делу незаконно, ни одно СМИ, кроме газеты «Красное знамя», не написало об этом. Видимо, факт присуждения компенсации «журналистам» малоинтересен. Ведь в такой теме нет остроты, желтизны — как сейчас говорят, хайпа.

Но это ли мерило серьезной темы?



Что искали и нашли

После вступления в законную силу решения суда журналисты «Красного знамени» встретились и пообщались с В. А. Соковых и его юристом В. А. Федоровой. На этой встрече мы ознакомились с документами по делу.

Скажем сразу: неразрешенные вопросы после этой встречи остались, и вопросы важные.

Журналисты и блогеры отчасти от недостатка информации, а зачастую просто от нежелания или неумения ее добывать нагородили в своих сюжетах и публикациях о «деле Соковых» много чепухи, основанной на домыслах, предположениях и откровенном вранье.

Поэтому, пожалуй, сначала важно понять: зачем 19 января 2017 года московские полицейские главка МВД России по г. Москве поехали за 350 км от столицы в провинциальный Елец? Что и (или) кого они здесь искали?

В. А. Соковых передал «Красному знамени» уникальный документ, который прежде никогда и нигде публично не упоминался и не цитировался. Это постановление Зюзинского райсуда Москвы, на основании которого был произведен обыск по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул. Горького, д. 55. Важно отметить: фамилии В. А. Соковых в документе нет. Именно поэтому у Виктора Алексеевича есть сомнения в законности проведения обыска.

Как следует из этого постановления, в конце ноября 2016 года следователь следственной части Главного следственного управления ГУ МВД России по г. Москве возбудил в отношении неустановленного лица уголовное дело по признакам преступ­ления, предусмотренного частью 3 статьи 234 УК РФ (незаконный оборот сильнодействующих веществ в целях сбыта в крупном размере).

В ходе следствия была получена информация, что соучастник сделки — «неустановленное лицо по имени Евгений (так написано в постановлении — авт.), который хранит препараты по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул. Горького, д. 55».

На основании таких «весомых доводов» по ходатайству следователя Зюзинский райсуд разрешил обыск по этому адресу.

Все. Больше никаких деталей и подробностей в одностраничном судебном постановлении, датированном 10 января 2017 года, нет.

Как вспоминал В. А. Соковых, московские «гости», прибывшие «на адрес», предъявив незаверенную копию постановления на обыск, в дом не пошли, а сразу проследовали на участок. Что они там делали, Соковых не видел. Спустя некоторое время Виктору Алексеевичу сообщили об обнаружении оружия.

Виктор Алексеевич сразу же заявил: к обнаруженному «арсеналу» никакого отношения не имеет.

Никаких сильнодействующих и (или) психотропных веществ (препаратов), наркотиков в ходе обыска не обнаруживали и не изымали. С этого момента они в уголовном деле вообще не упоминаются.



Хронология преследования

Теперь о самом деле. Оно было возбуждено по признакам преступ­ления, предусмотренного частью 1 статьи 222 УК РФ (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов) старшим дознавателем Управления по организации дознания главка МВД России по г. Москве 26 января того же года. Через 4 месяца дело передали в следственный отдел ОМВД России по г. Ельцу для дальнейшего расследования. В документах елецких полицейских и прокурорских работников московского коллегу почему-то «перекрестили», изменив его фамилию (?).

Неоднократно в ходе предварительного следствия В. А. Соковых был допрошен в качестве свидетеля и подозреваемого. Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Как известно, такой подследственный не может выехать из города без спецразрешения следователя.

Однако уже 14 января 2019 года следователь своим постановлением прекратил уголовное преследование в отношении В. А. Соковых, поскольку его вина в незаконном хранении оружия и боеприпасов «не нашла своего подтверждения». Еще через месяц первый зам. прокурора Ельца отменил это постановление.

В прокурорской резолюции, во-первых, указывалось, что следователь не имел права в отсутствие каких-либо доказательств вины Виктора Алексеевича допрашивать Соковых в качестве подозреваемого. Соответственно, неправомерно было и избрание ему меры пресечения. Говорилось также о нарушении правил составления и направления фигуранту дела следственного постановления о прекращении уголовного преследования — копию данного документа следователь Виктору Алексеевичу не вручал и не направлял.

Неделю спустя меру пресечения в отношении В. А. Соковых следователь отменил. А уже 29 марта предварительное следствие по «оружейному» делу оказалось приостановлено «в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого». Больше никаких процессуальных действий с участием Виктора Алексеевича по данному уголовному делу не проводилось.

Такая хронология уголовного преследования В. А. Соковых во всей ее последовательности.



За что?

Мы не вправе давать правовую оценку вышеописанным процессуальным действиям (де-юре это прерогатива суда). Для того чтобы решиться на это, нужно по крайней мере знать все детали данной истории: что, как и почему происходило? Делать выводы в такого рода делах необходимо, опираясь исключительно на документально подтвержденные факты. И «…чтобы это была такая бумажка… Окончательная бумажка. Фактическая! Настоящая!! Броня!!!», как говорил профессор Преображенский в общеизвестном романе Михаила Булгакова.

Только вряд ли такие «бумажки» по делу Соковых, отвечающие на все вопросы, существуют в природе.

А главных (и, к сожалению, остающихся без ответа) вопросов всего два:

1) кто на самом деле подложил автомат с гранатами в теплицу на участке Соковых? Тут важно дополнить (факты документально подтверждены): экспертиза не подтвердила «наличие отпечатков пальцев и генетического материала» Виктора Алексеевича на изъятом оружии;

2) в связи с чем уважаемого человека (а заодно и его семью) столько времени терзали?

…Судя по данным системы ГАС «Правосудие», Елецкий городской суд не выносил какого-либо приговора по делу об обнаружении и изъя­тии на территории домовладения В. А. Соковых целого арсенала оружия и боеприпасов. Информация государственной автоматизированной системы по такого рода материалам (по статье 222 УК РФ) открыта и общедоступна, ее каждый может проверить.

Обыватель, нашпигованный многочисленными сообщениями СМИ о «беспрецедентной» ситуации по обнаружению и изъятию столь внушительного арсенала на территории домовладения Соковых, может подумать: «Да ведь никогда и ни у кого ничего подобного в Ельце не находили, это уникальный случай!»

И окажется не прав. Находили. Кстати сказать, в том же 2017 году и не так далеко от дома Соковых — на улице Советской. Тот арсенал еще и покруче был: не считая массы патронов (около 2 тысяч) к пистолетам, автоматам, пистолетам-пулеметам (все к современному оружию, это не «черный копатель» хранил), противопехотная ручная осколочная граната (РГН) с взрывателем, автомат АК-74, два пистолета, переделанные под боевые…

Жилье и машину гражданина М. (его персональные данные в ГАС «Правосудие» опубликованы, но для нас они неважны, важен сам пример расследования аналогичного уголовного дела) обыскивали 22 мая 2017 года. А уже 12 сентября горсуд вынес обвинительный приговор: полтора года ограничения свободы («сильное» наказание, не правда ли?).

Итого — 4 месяца предварительного следствия. Судебное следствие не проводилось вовсе: подсудимый ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке. Так бывает, когда обвиняемый помогал правоохранителям, во всем признался, — и суду меньше хлопот, и приговор выносится помягче. Обоюдовыгодная процедура.

Соковых был фигурантом схожего (по объему изъятого арсенала) уголовного дела почти 2 (!) года. Уголовное преследование по делу в отношении В. А. Соковых в итоге прекратили в связи с отсутствием состава преступления. Два года потребовалось для того, чтобы констатировать: В. А. Соковых к тому арсеналу никакого отношения не имел.

Тогда кому и зачем вся эта история понадобилась?

— Абсолютно убежден: наступит время, когда ответы на все оставшиеся вопросы будут получены и им дадут правовую оценку, — заверяет В. А. Соковых. — Есть обращение в Европейский суд по правам человека, оно принято к рассмотрению. Я буду отстаивать свою правоту до конца и использую для этого все законные способы.

ВАЖНО:

Решением городского суда с Минфина РФ в пользу В. А. Соковых взыскана компенсация морального вреда, причиненного незаконным привлечением к уголовной ответственности и избранием меры пресечения. Решение вступило в законную силу (апелляцию Минфина областной суд не удовлетворил). Разумеется, никакими суммами то, что пришлось пережить Соковых и его близким, не компенсируешь, денежного эквивалента это не имеет.

*

Де-юре эта печальная история и сегодня далека от завершения — жалобу Виктора Алексеевича принял к рассмотрению Европейский суд по правам человека.