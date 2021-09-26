«Банан», аквапарк и гара-руфа

Этим летом мне довелось отдох­нуть с мамой, бабушкой и тетей у Черного моря. Купались, загорали, гуляли. Но хотелось развлечений.

Решили прокатиться на «банане». Это такой резиновый плот с головой дракона, он рассчитан на 28 человек. Я поехала с мамой и тетей. На нас надели спасательные желто-красные жилеты. Думаю, что такой яркий цвет предусмотрен для того, чтобы издалека было видно в случае чего. И такой случай не заставил себя ждать.

Сначала все шло хорошо, правда, немного страшновато. Но когда мы выплыли из технической зоны, где стоят все лодки, «таблетки», водитель гидроскутера, к которому был прикреплен наш «банан», очень резко набрал скорость, стал делать на воде развороты, да так, что мы все даже кричали от переполнявших эмоций. Ветер бил в лицо, брызги застилали глаза. Но все равно было прикольно. И вдруг на одном из поворотов девочка, сидящая впереди, как пробка вылетела в открытое море. Люди закричали: «Человек за бортом!». Особенно испугалась ее мама. Но водитель катера, заметив потерю, уже замедлил ход и подплыл ближе к «банану». Хорошо, что девочку загодя одели в спасжилет и она умела плавать. Потерпевшая «аварию» быстро приблизилась к нашему надувному судну, а ее мама и моя тетя затащили слетевшую пассажирку на «банан». После такого случая мне уже ничего не хотелось. Я стала просить маму, чтобы мы сошли на берег, но сделать это оказалось невозможно, так как «банан» находился в открытом море.

Всю обратную дорогу к берегу мама меня держала одной рукой, а я двумя так вцепилась в поручень «банана», что меня невозможно было оторвать даже на берегу. Больше я не хочу таких развлечений.

Правда, потом, на берегу, девочка, которая слетела в воду, объяснила, почему с ней такое приключилось: перед поездкой она намазалась кремом от загара, тело в воде стало таким скользким, что она не удержалась. Но все обошлось благополучно.

На другой день мы пошли в аквапарк. Но горки там оказались такие высокие, что я не рискнула с них съехать. Перед этим я видела, как спускалась с них моя тетя, она полностью ушла под воду. А глубина в бассейне немалая — от 130 сантиметров до 180. А у меня рост всего 110, да и плавать я не умею. Просто покупались с бабушкой там, где мелко, правда, немного замерзли, вода в бассейне холодновата.

Больше всего мне понравился спа-салон, где рыбки гара-руфа слегка покусывают загрубевшую кожу ног. Их в аквариуме несколько сотен, они все прилипают к икрам ног, голеням и щекочут. Очень приятное ощущение. Я даже два раза ходила на эту процедуру.

Теперь мечтаю съездить в другое место следующим летом, вот только бы ковид не нарушил мои планы.

Вера СУХОРУКОВА,

4 «А» класс школы № 24