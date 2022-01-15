Наградили юных пешеходов

Свыше двадцати елецких победителей и призеров прошлогодних областных акций по основам дорожной безопасности получили награды за свои достижения.

В конкурсах участвовали сотни девчонок и мальчишек из детсадов, школ и гимназий. Из-за антиковидных ограничений на этот раз награждать решили на местах, в муниципалитетах.

Было отмечено участие в акциях «Дорога глазами детей», «Зеленый огонек», «Знание — жизнь», «Живи по правилам», «КВН дорожной безопасности» и других. Юных конкурсантов и их наставников награждали в елецком Детском парке. У новогодней елки вместе с сотрудниками Госавтоинспекции и представителями муниципального управления образования детей и их педагогов также поздравили Дед Мороз и Снегурочка.