По добру и справедливости

Этот материал я подготовил ко Дню печати и двухлетию со дня смерти бывшего главного редактора городской газеты «Красное знамя» Вениамина Демина.

О журналистских, редакторских достоинствах покойного можно сказать немало. Он награжден Почетным знаком Союза журналистов России «Честь. Достоинство. Профессионализм», званием «Заслуженный работник культуры РФ». Именно он сделал газету «Красное знамя» за почти 30 лет руководства неоднократным победителем областных и всероссийских конкурсов, не раз и не два удостоенным звания «Золотой фонд прессы».



Но сегодня я, его коллега по профессии, работавший в восьмидесятых годах прошлого века собкором областного «Ленинского знамени» по Ельцу, когда Вениамин возглавил сначала районную газету «Ленинский путь», а затем и «Краснознаменку», хочу высказаться о двух, на мой взгляд, его главных жизненных качествах. А именно: устоявшейся привычке в любых жизненных обстоятельствах, даже самых сложных, не менять поспешно своего мнения и создавать дружную плодотворную атмосферу в коллективе.

Не хочу скрывать: начиная с конца 1991 года, когда социализм представлялся большинству российского населения исчерпанным и это уже оформлялось в иных, чем прежде, государственных рамках, его публичные атрибуты (типа символа революции — красного знамени), многим казались противоестественными. Недаром мы, областные газетчики (практически все прежде были членами КПСС), очень спокойно, по-деловому восприняли переименование нашего «Ленинского знамени» на «Липецкую газету». Не знаю, кто был инициатором этого шага — руководители газеты или представители областной власти, в число которых тогда вошло немало активных демократов, но нас, газетчиков, это особо не обеспокоило, большинство просто посчитало: жалеть о переименовании не стоит, надо соответствовать требованиям времени.

Понятно, мы были не единственными в своем роде. По такому же принципу елецкая районная газета «Ленинский путь» стала называться по-новому — «В краю родном». Такие же изменения постигли и другие районные и областные издания, кроме «Красного знамени». После этого ситуация с ним бросалась в глаза как исключительная. Не удивительно, что как-то в один из дней 1992 года (я тогда уже ушел на вольные журналистские и писательские хлеба) решил объясниться по этому поводу с Вениамином Николаевичем, точнее, просто с Веней, как я называл его уже достаточно давно, привыкнув тесно общаться по-дружески и в деловых целях.

Был и повод к объяснению. Ко мне в Елец перед этим приезжал мой близкий коллега — бывший спецкор «Правды», известный писатель-публицист, в девяностые — один из ближних соратников Бориса Ельцина Юрий Черниченко, уже год возглавлявший Крестьянскую партию России, а позже ставший сенатором. Созданием отделения партии в Липецкой области мы были тогда озабочены оба. В качестве шага на этом пути я предложил Юрию Дмит­риевичу дать интервью в «Красное знамя», выходившее тогда более чем двадцатитысячным тиражом. Услышав название газеты, он страшно удивился: «Ка-ак?! В «Крас-но-е зна-мя-я»?! Да ни за что! Найдем другие СМИ!». Такие СМИ, в частности «Липецкую газету» и только что созданную областную «Панораму», мы нашли. Поэтому с некоторой озабоченностью сказал Демину: «Не боишься, что новая областная власть, да и федеральная тоже вашу газету воспримет как опасную для себя? Вам, журналистам, с этим нельзя не считаться. Особенно тебе — самому влиятельному в редакции человеку. Почему не заменить название «Краснознаменки» на нейтральное? Советую: прояви инициативу!».

Помнится, Вениамин Николаевич тогда посмотрел на меня с усмешкой: «Думаешь, я сам не размышлял над этим? Ты же знаешь меня: к упертым сторонникам социализма я не отношусь, хотя один из моих родственников на ответственной должности в ЦК КПСС работал. Но тебе известна ситуация в Ельце: город у нас достаточно прокоммунистический. Среди наших подписчиков практически половина, если не больше, ветераны войны и труда. Красное знамя для них — почти святой символ. Несколько человек уже предупреждали меня: «Если смените название — подписываться на газету не станем!». Хорошо, что городская власть у нас не устоявшаяся и разношерстная — половина демократов, а половина коммунистов — и нас с этим не торопит. У нее есть понимание, что «Красное знамя» само по себе никому против горла не стоит, наоборот, толкает на добрые дела. Да и журналистский коллектив наш практически без радикалов. Коллеги единодушны: оставим название!».

Позднее было у нас с Веней еще несколько обменов мнениями на эту тему, в которых он всегда стоял на своем: «Менять название без нужды не будем!». Наверное, под нуждой Вениамин Николаевич подразумевал возможный государственный напряг, который в данном случае, как это ни странно, не свершился. Хотя, чего тут странного, если елецкое «Красное знамя» с октября 1993 года находилось под гласным «благословлением» избранного на пост главы администрации города бывшего руководителя лавского карьера Виктора Соковых, не скрывавшего своих коммунистических симпатий. К нему устоявшаяся областная власть девяностых, начиная с Михаила Наролина и продолжая Олегом Королевым, сделавших немалую часть своей административной карьеры еще при социализме, относилась с уважением и навязывать что-то идеологическое против его воли не сочла возможным. Ничего не изменилось затем с избранием на пост городского главы Сергея Панова, долго работавшего до этого председателем городского Совета и тесно контактировавшего с «Краснознаменкой». Ну а раз не сменили ее название при Королеве, тем более это не произошло при Игоре Артамонове: он неактуальными идеологемами, как известно, не озадачивается, для него важнее всего экономика и финансовое обеспечение бюджетных расходов, повышающих материальный уровень жизни населения региона.

Так что название «Красное знамя», прикрепившееся к елецкой городской газете 95 лет назад, в 1926 году, и сохраненное до сих пор благодаря благожелательной позиции ветеранов, в частности покойного Вениамина Демина, не вызывает уже ни у кого нареканий.

Ну а для коллектива газетчиков, в который уже давно влился сын Вениамина Роман, избранный коллегами главредом в 2013 году после ухода отца на заслуженный отдых, «Красное знамя» в качестве названия газеты — подтверждение правильности некогда выбранной позиции. Недаром журналистский состав редакции, сложившийся на долговременной постоянной основе в восьмидесятых, с приходом в нее Вениамина лишь немного изменился.

До сих пор в нем работает ответственным секретарем Нина Федянина, начинавшая здесь в свои 23 года корреспондентом в 1975 году. Казалось бы, пора ей на отдых — заслуженный, разумеется! Но, поскольку претензий к ее работе ни у кого не было (ни у главного редактора, ни у управления информационной политики Липецкой области, ни у администрации Ельца и городского Совета, а тем более у читателей, ценящих прекрасное графическое и стилистическое оформление газеты), она остается на своем посту. Он для нее как жизненная необходимость! При этом она постоянно участвует в различных творческих конкурсах и добивается в них немалых успехов. Недаром в 2017 году ее портрет занесли на городскую Доску почета «Трудовая слава Ельца», а 2020-м ей присвоено звание «Заслуженный работник СМИ Липецкой области».

Два важных отдела редакции тоже возглавляют ветераны — Владимир Перцев и Татьяна Щербатых, лишь на несколько лет позже Федяниной пришедшие в «Красное знамя». У них, как и у нее, тоже немало различных журналистских заслуг и наград.

Еще один старожил редакции (сейчас на пенсии) Ольга Ельникова, ставшая кандидатом филологических наук, не покидая редакционной нивы и украшая ее своими газетными материалами, ушла из «Красного знамени» в Липецкий драмтеатр заведовать литературной частью уже после того, как Вениамин Демин избрал пенсию.

За десяток лет до этого события покинул земную юдоль Миша Фролов, долго украшавший страницы газеты своими острыми заметками. На его место пришел тогда чуть ли не единственный за полтора десятилетия при Вениамине талантливый журналист — Николай Сыромятников, крепко прижившийся в «КЗ».

Наверное, для кого-то удивителен этот столь прочный рабочий союз творческих личностей, каждая из которых вроде бы склонна мнить себя первой среди равных по образованию и опыту коллег! Ведь, как известно, между талантами возможны конфликты, кончающиеся нередко ущербом общему делу. Так иногда где-то бывает, но только не в «Красном знамени». С момента прихода в него Вениамин Николаевич установил здесь атмосферу справедливости, начисто отрицающую невнимательность к чьему-либо творческому достижению, как и чрезмерное превозношение его. В ней, в этой атмосфере, каждый точно знал: его успех будет замечен и результат его деятельности никто не присвоит себе. Прежде всего последнее касалось главного редактора, по-человечески удивительно очень скромного и никогда не пытавшегося себя выпятить и что-то незаслуженно захватить.

Наоборот, Веня всегда искренне радовался за своих елецких коллег, иногда, по моему мнению, даже перехваливал их, не забывая при этом учинить спрос на летучке за серьезное упущение. Так в Ельце создался плодотворный журналистский коллектив, ставший весьма авторитетным в регионе, да и на всероссийском уровне.

В заключение хочу сказать о себе: в силу своего характера (творческий же человек, уже более тридцати лет занимающийся журналистикой и писательством вне коллектива, что формирует личность со своими особенностями и недостатками) испортил с Вениамином перед его уходом на пенсию отношения. А именно: в горячке поспешно обвинил его в чрезмерных симпатиях к одному, на мой тогдашний взгляд, недостойному человеку. Признаваясь в этом, предлагаю «Красному знамени» этот, давно мысленно выношенный мной материал, на добрую память о Вене!

Алексей КОЛЯДОВ,

член Союза российских писателей