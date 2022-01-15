Газеты нужны

Ушедший год стал для городской газеты «Красное знамя» очень непростым — наверное, как и для всей печатной прессы России. И это несмотря на то, что, по мнению экспертов, сегодня в обществе особенно востребована качественная, объективная, профессионально подготовленная и выверенная информация.



Капля грусти

Увы, с каждым годом печатным СМИ в нашей стране живется все труднее. Власть это вроде бы понимает. Не случайно премьер-министр РФ М. В. Мишустин включил периодику в перечень пострадавших от коронавируса отраслей экономики. Да и Президент В. В. Путин не раз давал поручения правительству разработать меры поддержки газет и журналов. Однако в итоге благие намерения в этой сфере приводят только к росту цен на полиграфию. Кто-то скажет: «Зачем нужна печать в век Интернета?». Отвечу: для развития! Ученые утверждают, что при просмотре видеоряда, чтении электронных текстов, а также бумажной книги или газеты задействованы разные отделы мозга. Поэтому, чтобы развиваться, необходимо не только смотреть видео и забавляться электронными игрушками, но и читать. А значит, пополнять словарный запас, расширять кругозор, обогащать внутренний мир.



Чуть-чуть зависти

Важность и необходимость печатной прессы отлично осознают власти во всех развитых странах. Например, во Франции для бесплатной подписки (газет и журналов) для молодежи из бюджета страны ежегодно выделяются миллионы евро. И это далеко не все. Печатным СМИ компенсируют расходы на доставку изданий, а также до 2,1% снижена ставка НДС (в Росси этот показатель равен 10%), выделяются субсидии на организацию подписки (свыше 37 миллионов евро в год!). В общем, для французов газеты — это социальный продукт, необходимый гражданам, чтобы те поддерживали привычку к чтению, повышали уровень культуры и образованности.

Примерно так и в Германии, Австрии, Швейцарии, Великобритании, Канаде, США, Японии. Ну как тут не позавидовать коллегам из-за рубежа?



О наших успехах

Несмотря на все эти грустные мысли, уходящий год оказался для «Красного знамени» вполне себе творчески удачным в плане наград и поощрений. Например, редакция стала дипломантом конкурса «10 лучших газет России» с проектом «К 875-летию Ельца», и председатель Союза журналистов России В. Г. Соловьев вручил нашему коллективу соответствующий диплом. Также городская газета вошла в число финалистов всероссийского конкурса «Семья и будущее России».

Портрет редактора отдела социально-экономических проблем Т. В. Щербатых украсил областную доску почета, а корреспондент «Крано­знаменки» Е. А. Кукузова удостоена областной премии в сфере СМИ в номинации «Дебют года».

И это далеко не все достижения нашего коллектива за 2021 год. К их числу можно отнести Благодарственные письма и Почетные грамоты различных уровней, полученные сотрудниками на творческих конкурсах и за профессиональное мастерство.

Роман ДЕМИН