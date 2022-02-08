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Роботы в «Стратегии»

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Ученики центра одаренных детей «Стратегия» продолжают занятия в соответствии с установленным расписанием и готовятся к олимпиадам.

Школьники 7 — 8-х классов на каникулах приходили сюда вместе с преподавателем А. А. Ермаковым собирать роботов. Если говорить о робототехнике в школе № 24, то это прикладная дисциплина, где ребята занимаются разработкой и автоматизацией техники по трем основным направлениям: программированию, конструированию и электронике. Такие занятия помогают юношам и девушкам находить нетипичные подходы к решению различных проблем, творчески мыслить и дружно работать в коллективе.

Ученики центра поддержки одаренных детей «Стратегия» на занятии по информатике.


Благодаря урокам информатики в «Стратегии» школьники овладевают знаниями в области электроники и электротехники, радио- и телемеханики. Это поможет им сдать ЕГЭ на высокие баллы и поступить в ведущие вузы страны.

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