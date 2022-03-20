«Мы выбираем жизнь»

Так называется городской конкурс юных инспекторов дорожного движения, в рамках которого в елецких образовательных учреждениях дорожные полицейские, педагоги и юидовцы провели открытые уроки для учащихся младших классов.

Организаторы и участники профилактической акции в лицее № 5.

В конкурсе участвовали команды юных инспекторов дорожного движения нескольких городских школ.

Коллективам юидовцев предлагалось рассказать о своих достижениях с помощью визиток, подготовить листовки по основам дорожной безопасности, пройти тест на знание ПДД. Одно из конкурсных испытаний — проведение открытого урока дорожной безопасности в своей школе.

Первыми такое мероприятие подготовили и провели члены отряда ЮИД лицея № 5, а гостями открытого урока стали сотрудники местного отдела Госавтоинспекции и представители городского управления образования.

Юидовцы вместе с автоинспекторами и педагогами разъясняли учащимся младших классов требования ПДД, касающиеся пешеходов, в частности, необходимость использования в темное время суток световозвращающих элементов. В игровой форме проверили полученные знания. Затем участникам профилактического занятия выдали удостоверения пешеходов и призы за правильные ответы.

Как сообщает УГИБДД УМВД России по Липецкой области, аналогичные мероприятия состоялись также в елецких школах № 1, 17, в гимназии № 97 и в других образовательных учреждениях.