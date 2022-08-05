Герой на все времена!

Роман Демин

Сегодня свое 75-летие отмечает заслуженный деятель науки Российской Федерации, заслуженный работник высшей школы РФ, почетный гражданин города Ельца В. П. Кузовлев.

Пожалуй, каждый ельчанин знает, что Валерий Петрович — человек, стоявший у истоков создания и становления Елецкого госуниверситета им. И. А. Бунина. Более четверти века он возглавлял вуз, затем работал уполномоченным по защите прав человека Липецкой области. Принес немало пользы людям, университету, Ельцу и всему региону. При этом мало кто знает, как складывалась жизнь будущего кавалера российского ордена «Дружбы», уважаемого педагога и ученого, профессора, доктора наук.

Этот материал — попытка заглянуть в детство, отрочество и юность В. П. Кузовлева. Заглянуть, чтобы понять, откуда в нем столько сил, энергии, незаурядных организаторских способностей, талант руководителя.

Почему он ответственный с детства?

Маленький Валера родился 5 августа 1947 года в селе Кузовлево Лев-Толстовского района, тогда еще Рязанской области. Семья, в которой он появился на свет, пользовалась тут большим уважением. Еще бы, ведь ее глава — Петр Иванович — врач-ветеринар. На селе, где в каждом дворе имелась домашняя живность, к представителям этой профессии всегда относились едва ли не со священным трепетом.

Мама Валеры — Александра Ивановна, была директором сельской школы. Учителя, а уж тем более руководители педколлективов, испокон веку в России считались местной элитой, пользовались авторитетом.

Почет и уважение накладывали особый отпечаток на членов семьи Кузовлевых. Сам Валерий Петрович, вспоминает, что с малых лет чувствовал себя на виду и потому осознавал ответственность не только за каждый свой поступок, но и за поведение трех младших братьев. Самая большая неприятность, которую только мог представить себе Валера в детстве, это если б его родителям вдруг пришлось краснеть за своих сыновей перед людьми. Потому, братья Кузовлевы старались вести себя достойно — не баловать.

Работать начал рано

Впрочем, шалить-то ребятам было особо некогда. У Кузовлевых, как и у всех в тогдашней округе, имелось довольно обширное домашнее хозяйство: корова, несколько овец, поросенок, куры. А еще огород в 50 соток, где по весне сажали картофель, свеклу, помидоры, огурцы, прочую зелень, вплоть до кормовых культур для скота.

Дети в семье Кузовлевых начинали трудиться с раннего возраста, посильно помогая родителям во всем. Вот почему первые осознанные воспоминания маленького Валеры связаны с сельским трудом. Например, заготовкой корма для коровы. Ее рацион состоял в немалой степени из сорняков добытых мальчишкой на семейном огороде и на колхозных полях. А еще Валерий Петрович помнит, как будучи 6-7 лет от роду, ходил на опушку ближайшего к родному селу леса, заготавливать веники из веток кустарника. Потом их приносили домой, сушили, а зимой скармливали листья неприхотливым овцам.

Когда Валерий Кузовлев отправился в 4-й класс, ему уже доводилось выполнять роль хозяина дома. В то время мама мальчишки училась в Московском пединституте и уезжала в столицу на сессии. Отец, с раннего утра отправлялся на работу, вот и приходилось 10-летнему мальчугану вставать спозаранку. Самостоятельно доить, а затем отправлять в стадо корову, кормить поросенка и кур, готовить еду для младших братьев, а потом весь день приглядывать за порядком в домашнем хозяйстве, на огороде.

Так в маленьком человеке воспитывались трудолюбие, ответственность, умение планировать и ценить время.

Откуда тяга к спорту и учению?

Кстати о времени. Валерий умел находить его и для нехитрых детских забав. Зимой вместе с друзьями брали большие сани и ватагой отправлялись на склоны местных оврагов — кататься с «гор». А еще Кузовлев с удовольствием бегал на лыжах — был одним из лучших на школьных соревнованиях по этому виду спорта.

Ранней весной, как только сходил снег, играл с товарищами в лапту, городки, футбол и волейбол. Ребятня жила дружно, радуясь всякой возможности пообщаться, поиграть вместе. То же можно сказать и о школе, где подавляющее большинство детей учились с удовольствием, и где царил настоящий культ учебы. Почти все одноклассники Кузовлева были, как и он — отличниками. Во многом этому способствовали сельские учителя — настоящие подвижники, любившие свое дело.

Самостоятельная жизнь

Отлично закончив школу, Валерий поступил в Лебедянское педагогическое училище. В выборе профессии немалую роль сыграл авторитет, коим в те годы пользовался труд учителя и конечно пример матери. Кроме того, в училище платили стипендию — 28 рублей, как-никак поддержка. Она была немаловажной для многодетной семьи Кузовлевых.

Для 14 летнего Валерия началась самостоятельная жизнь. В Лебедяни он поселился на частой квартире, ежемесячно выплачивая за «апартаменты» 15 рублей. Назвать сельский домик на берегу Дона «квартирой» можно было лишь с большой натяжкой. Валерий и еще 3 его товарища-студента обретались в небольшой комнатушке. Такую же комнату по соседству занимала хозяйка жилища — 70-летняя бабуля. Кроме этих помещений в домишке имелась кухонька. Все остальные удобства, во дворе…

Одно из самых сильных лебедянских впечатлений В. П. Кузовлева — наводнение весной 1964 года. Он тогда завершал учебу в педучилище.

Стихия против духа и мужества

Ранним утром, один из постояльцев-студентов, деливший комнату с Валерием, попытался выйти из дома на улицу. Едва отворил дверь, как в жилище хлынула вода.

Оказалось, за ночь Дон сильно разлился и подтопил дом. Мало того, вешние воды продолжали стремительно пребывать. Еще была возможность уйти, немного промочив ноги, но хозяйка домика уперлась, мол, как же я брошу хозяйство? И молодые люди собравшись с духом добровольно решили остаться, не бросать же старушку на произвол судьбы. Вскоре из-за наводнения пришлось переместиться на чердак. Несмотря на форс-мажор, старушка умоляла ребят вновь спуститься вниз и спасти от потопа ее хозяйство — козу и кур.

Валерий был в числе спасателей: по колено в воде они отыскали ошалевшее от страха блеющее животное и втащили его на чердак. Туда же эвакуировали из почти затопленного ветхого сарайчика мокрых, перепуганных кур.

Поначалу это даже немного веселило. но, вскоре робинзонам стало не до шуток. Вода все прибывала, поднявшись выше подоконников домика. Проплывавшие мимо льдины, цепляя постройку, заставляли ее стены содрогаться и натужно скрипеть. А через сутки вынужденные затворники увидели, как разбушевавшиеся воды Дона пронесли, совсем рядом, деревянную постройку, очень похожую на ту в которой укрывались от стихии они сами.

Ситуация оставалась критической, даже после того, как к терпящим бедствие людям, наконец, добрались спасатели приплывшие в лодке. Тут заголосила старушка-хозяйка, мол, не пойду из родимого дома без козы, кур и спасенного от наводнения скарба. Как ее только не уговаривали и не увещевали… В то же время бабуля слезно просила студентов не бросать ее одну. Что тут будешь делать?! Кузовлев сотоварищи принял мужественное решение — не уходить.

Так 5 суток (!) и провели на чердаке, ежеминутно рискуя быть унесенными мутными потоками половодья. Выручали спасатели, время от времени подвозившие в лодке продукты. Добровольные затворники готовили пищу на допотопной (в прямом и переносном смысле этого слова) керосинке.

Какой багаж привез в Елец?

Первая, короткая встреча с Ельцом у В. П. Кузовлева состоялась в том же 1964 году. По признанию Валерия Петровича это свидание его не впечатлило. Было раннее ненастное осеннее утро. Он, с чемоданом в руке, шагал с вокзала в районный отдел народного образования (это здание и теперь стоит на улице Коммунаров). Шел за направлением на работу мимо старинных нахохлившихся домов, которые уныло гляделись в лужи не обращая никакого внимания на совсем еще юного педагога.

Более близкое знакомство с городом продолжилось два года спустя, когда В. П. Кузовлев поступил на физико-математический факультет Елецкого госпединститута. К тому времени за плечами 19-летнего учителя был двухлетний преподавательский опыт в сельской школе. На заре своей карьеры ему довелось побыть даже в роли классного руководителя. Причем некоторые из его тогдашних подопечных оказались на год, а то и на два, старше своего наставника. Все это не помешало Валерию Петровичу завоевать авторитет учащихся и коллег. Уважение вызывали не только его профессиональные знания, житейская рассудительность, но и человеческие качества — умение слушать, сопереживать, помочь если нужно.

Весь этот багаж пригодился В. П. Кузовлеву в институте. Не случайно именно его избирали комсоргом группы, секретарем бюро ВЛКСМ ЕГПИ, затем секретарем комсомольской организации всего вуза, а позже председателем профкома пединститута.

Вузовская любовь

Умение планировать, дорожить временем, помогали ему не только отлично учиться, но и справляться с немалой общественной нагрузкой: организовывать институтские смотры художественной самодеятельности, различные экскурсии, спортивные и творческие состязания, трудовые десанты.

В Елецком пединституте Валерий Петрович встретил свою настоящую любовь — на всю жизнь. С будущей супругой — Людмилой Викторовной они учились в одной группе. Совместные общественные дела и интересы (Людмила была старостой группы) способствовали взаимной симпатии, рождению нежных чувств и в итоге, созданию крепкой молодой семьи. Случилось это сразу после окончания ЕГПИ в 1970 году.

А спустя 2 года, Валерия Петровича, тогда уже аспиранта Ленинградского пединститута им. А. И. Герцена, призвали в армию. На службу его провожала семья — жена и годовалая дочка Наташа.

Служба в армии

Служить В. П. Кузовлеву довелось в небольшой воинской части на побережье Северного ледовитого океана, в войсках противовоздушной обороны. Здесь он осваивал профессию оператора радиолокационной станции (РЛС). Главная задача — сопровождение различных воздушных целей, военных и гражданских самолетов. Если, к примеру, к государственной границе приближался иностранный «борт», его засекали и предавали координаты военным летчикам. Те, поднимали свои истребители на перехват нарушителя. Однажды, наши боевые «соколы» даже посадили «заплутавшего» в советском небе зарубежного пилота на военный аэродром. Координаты нарушителя четко и точно выдал локатор, одним из операторов которого был рядовой Кузовлев.

Служба на РЛС — далеко не мед. Представьте, ближайший город Нарьян-Мар, находился в 240 километрах южнее станции. Пожалуй, ближе был знаменитый ядерный полигон «Новая земля». Когда там проходило очередное испытание атомного оружия, на радарах РЛС отчетливо виделось радиоактивное облако. Если ветер гнал его в сторону части, объявляли карантин. Запрещалось выходить на улицу без особой надобности, брать снег для приготовления пищи и воды. Кстати сказать, снега зимой тут было предостаточно, а температура порой опускалась до минус 70 градусов по Цельсию. Люди выдерживали, а вот техника на таких морозах нередко выходила из строя.

На беседе у министра

Завершив армейскую службу, В. П. Кузовлев успешно защитил в ленинградском педвузе диссертацию, получив ученую степень — кандидат педагогических наук.

В 1977 году вернулся в Елец, работал старшим преподавателем кафедры педагогики, завкафедрой, проректором по науке ЕГПИ. А в 1987 году его назначили ректором вуза. В связи с этим назначением Валерий Петрович припомнил любопытную, не лишенную юмора историю.

В то время утверждение кандидата на должность ректора было долгой процедурой, конечным этапом которой (после многочисленных собеседований и утверждений) оставалась встреча с Министром просвещения РФСР. Перед этим судьбоносным свиданием Валерий Петрович решил перекусить в министерской столовой, благо, время оказалось обеденное. Но тут один из посетителей общепита ненароком облил пиджак нашего земляка, обронив тарелку супа.

До встречи с министром оставалось каких-нибудь полчаса. Идти на прием без пиджака — значило вызвать недоумение, нарушить сложившийся в Министерстве этикет. Что же делать?!

Валерий Петрович не растерялся. Быстро направился в туалет к умывальнику, и, сняв пиджак, немедля замыл пятно водой, а затем воспользовался электросушкой (обычно ее используют для рук). Кое-как просушив ткань потоками горячего воздуха, Кузовлев без опозданий был на приеме у Министра.

Собеседование прошло отлично, правда, при этом будущий ректор ЕГПИ старательно убирал одну полу своего пиджака (все еще немного влажную) от взгляда начальства. Заметил это тогдашний Министр Веселов, или нет, история умалчивает.

На глазах у ельчан

Вся остальная жизнь Валерия Петровича протекла на глазах у ельчан. Его усилиями наш институт, который входил в десятку самых маленьких вузов страны (его даже собирались закрыть, или перепрофилировать) вырос до современного классического университета, обладающего уникальным материально-техническим потенциалом. Здесь появилось все, от крупнейшей в Черноземье лаборатории по нанотехнологиям, вплоть до спортивных залов, просторных аудиторий, методик обучения, новых факультетов. Корпуса ЕГУ им. И. А. Бунина украшают Елец. Чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть на главное здание университета и красавицу-библиотеку.

В елецком вузе дают отличное образование, он стал центром образования, науки, культуры, духовной жизни нашего города. И в этом немалая заслуга его теперь уже бывшего ректора, профессора В. П. Кузовлева.

Существует расхожее выражение: «герой нашего времени». Но на мой взгляд, Валерий Петрович герой не нашего времени, Кузовлев, и такие как он — герои на все времена, как бы пафосно это не звучало!