Лучшая инклюзивная школа — в Ельце

Москве прошел заключительный этап IX всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа России — 2022». Победителем в специальной номинации «За вариативность форм обучения» стала школа № 1 им. М. М. Пришвина.

Команда школы № 1 им. М. М. Пришвина (слева направо:) учитель начальных классов Ульяна Федюшина, директор Ольга Гришанова, учитель истории и обществознания Лидия Полосина на всероссийском конкурсе.

Коллектив представил свои практики полной и частичной организации инклюзивного образования, что позволяет обучать детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в условиях не только специального, но и обычного классов. Также здесь организовано психолого-педагогическое сопровождение учеников, в том числе в конкурсах и творческих мероприятиях.

Инклюзивная школа — это учреждение, готовое включить в образовательный процесс любых учеников, нуждающихся в поддержке, не только с ОВЗ, но и мигрантов из разных стран, детей, оставшихся без попечения родителей. Включение в класс ребенка с особенностями требует от педагогов повышенного внимания к его нуждам, индивидуального подбора обучающих средств, апробации разных вариантов подхода к нему.

По итогам конкурса коллектив школы наградили сертификатами на участие в международной научно-практической конференции «Аутизм. Вызовы и решения», а также на обучающие курсы повышения квалификации «Включи меня!» и на 10 дистанционных мастер-классов от специалистов центра проблем аутизма. Также СШ № 1 им. М. М. Пришвина включили в список почетных членов Ассоциации инклюзивных школ.

Мария МЕРЕНКОВА