Правила ухода за полостью рта

Соблюдение гигиены полости рта – основное правило сохранения здоровой прекрасной улыбки в течение всей жизни. Даже в зрелом возрасте возможно избежать заболевание кариесом и пародонтитом, которые могут привести и к более серьёзным проблемам.

Важно соблюдать следующие правила:

— чистить зубы не менее 2 раз в день фторсодержащей зубной пастой для удаления зубного налёта — липкой плёнки на зубах, являющейся главной причиной кариеса;

— использовать зубную нить каждый день для удаления зубного налёта из межзубных пространств и с линии дёсен до его затвердевания и превращения в зубной камень. После минерализации зубного камня он может быть удалён только путём профессиональной чистки зубов;

— ограничить употребление пищи, богатой сахаром и крахмалом, особенно полужидких закусок и десертов между основными приёмами пищи. Чем чаще Вы перекусываете, тем больше шансов у кислот зубного налёта атаковать твердые ткани зубов;

— регулярно посещать стоматолога для профилактики здоровья полости рта и профессиональной чистки зубов.

Важное влияние на здоровье полости рта оказывает и питание человека.

Правильная диета необходима и для оптимального здоровья всего организма, и для сохранения здоровых дёсен и зубов. Потребление пищи, содержащей все необходимые организму питательные вещества и минералы, позволит Вам противостоять инфекции полости рта, ведущей к развитию стоматологических заболеваний.

Потребление жёсткой пищи с высоким содержанием клетчатки (фруктов, овощей) помогает очищать зубы и ткани полости рта. Остатки мягкой липкой пищи, скапливаясь на жевательных поверхностях и в межзубных пространствах, способствуют образованию зубного налёта.

При потреблении пищи богатой сахаром и крахмалом бактерии, содержащиеся в зубном налете, производят кислоты, воздействующие на Ваши зубы, по меньшей мере, в течение 20 минут после окончания еды. Для предотвращения разрушения зубной эмали, необходимо ограничить количество перекусов и напитков, потребляемых между основными приемами пищи. Если Вам необходимо перекусить, отдавайте предпочтение питательным продуктам, таким, как сыр, сырые овощи, фрукты и йогурт без добавления сахара.

Будьте здоровы!