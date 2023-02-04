Сегодня, 4 февраля, исполнилось 150 лет со дня рождения нашего выдающегося земляка писателя и публициста Михаила Михайловича Пришвина.

Он родился в 1873 году в селе Хрущево Елецкого уезда Орловской губернии. В возрасте 7 лет у мальчика умер отец. После окончания сельской школы, юный Пришвин, поступил в Елецкую классическую гимназию. Отсюда он с товарищами попытался сбежать в мифическую «Азию», а затем (1888 г.) и вовсе был исключен из учебного заведения, за дерзость учителю В. В. Розанову.

Вскоре Михаил уезжает в Тюмень к своему дяде, крупному сибирскому промышленнику И. И. Игнатову. Там будущий писатель окончил реальное училище и в 1893 году поступил в Рижский политехникум на химико-агрономическое отделение.

В 1897 году Михаила Пришвин был арестован за участие в марксистских кружках и революционную деятельность, а позже выслан на родину в Елец (1898-1900).







В 1900 году он отправляется в Германию. Заканчивает агрономическое отделение философского факультета Лейпцигского университета и возвратившись в 1902 году в Россию, работает агрономом в Тульской и Московской губерниях. С этого времени будущий писатель и публицист, начинает сотрудничать с газетами «Русские ведомости», «Речь», «Утро России», «День».

Во время Первой мировой войны М. М. Пришвин идет на фронт в роли санитара и военного корреспондента. После Октябрьской революции совмещает краеведческую работу с работой агронома и учителя. По иронии судьбы он преподает в бывшей Елецкой гимназии, из которой его когда-то исключили.

Михаил Михайлович стоял у истоков создания в Ельце народного образования и краеведческого музея.

Еще в 1907 году издается его первая книга, принесшая Пришвину известность — «В краю непуганых птиц». В ней, а так же во всех последующих его произведениях: «За волшебным колобком» (1908 г.), «Черный араб» (1910 г), «Башмаки» (1923), «Родники Берендея» (1925), «Корень жизни» (1933), «Лисичкин хлеб» (1939), «Кладовая солнца» (1945), «Корабельная чаща» (1954), «Осударева дорога» и «Кащеева цепь» (изданы после смерти Пришвина), автор сочетает собственное мировосприятие и художественную зоркость с научной пытливостью, а так же особой натурфилософией и поэзией природы.

Все это определило особое место Пришвина в русской литературе.

Немалую ценность имеют и его дневники, которые он вел на протяжении всей жизни. Из них видно, как разделявший поначалу романтическую веру в революцию Михаил Пришвин в итоге осознал гибельность такого пути.

Михаил Михайлович скончался 16 января 1954 года в Москве.

Имя писателя в Ельце носит улица и средняя общеобразовательная школа № 1. Кроме того, на доме где какое-то время жил Пришвин (ул. Ленина, 73), сегодня это один из корпусов Елецкого колледжа информационных технологий) есть мемориальная доска. А на улице Мира в небольшом, уютном скверике установлен бюст М. М. Пришвина.

А 23 января 2023 года, в честь 150-летия писателя Банк России выпустил в обращение памятную монету, посвященную нашему земляку и певцу родной природы.

Новая монета — серебряная, номиналом 2 рубля из серии «Выдающиеся личности России». Ее тираж — 3 тысячи штук. На оборотной стороне монеты расположено рельефное изображение Михаила Михайловича Пришвина с блокнотом, ручкой и сидящей рядом собакой на фоне пейзажа.