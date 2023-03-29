Легенде — 105 лет

В прошедшее воскресенье исполнлось 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза, почетного гражданина г. Ельца, легендарного разведчика и диверсанта, послужившего прототипом для многих книжных и киногероев, Виктора Александровича Карасева.

Наш легендарный земляк В. А. Карасев.

Судьбоносная перемена

Виктор родился в Ельце 26 марта 1918 года на улице Архангельской (ныне ул. Свердлова, 50) в многодетной семье рабочего. Судьба мальчишки из Ямской слободы складывалась вполне обычно для того времени. В 1934 году Виктор закончил елецкую школу фабрично-заводского ученичества (ФЗУ) и получил специальность помощника машиниста. Начал работать на железной дороге. Казалось, дальше жизнь пойдет по накатанному, как стальная магистраль пути, ведь по правилам того времени выпускник ФЗУ должен был 4 года отдать профильной специальности и только после этого имел право поступать в техникум или вуз. Но в 1935 году Наркомат

обороны, отчаянно нуждавшийся в командирских кадрах, утвердил инструкцию о вербовке и отборе кандидатов в военные школы, где говорилось о комплектации учащимися из числа парней, «добровольно изъявивших желание» поступить в такие школы.

Скорее всего именно так в 1935 году В. А. Карасев (ему едва исполнилось 17 лет) оказался в рядах Красной Армии. А затем технически подкованного, сметливого и энергичного юношу направили в школу погранвойск. Его судьба поменялась в одночасье.

В 1939 году Виктор закончил пограничное училище НКВД СССР в Орджоникидзе (ныне г. Владикавказ) и отправился служить по соседству с небольшим молдавским городком Бельцы. Именно здесь он встретил Великую Отечественную войну.

С первых ее дней лейтенант В. А. Карасев проявлял отвагу и героизм во время жарких боев с фашистами на государственной границе с Румынией, проходившей по реке Прут.



Командир

отряда

Уже во время приграничных баталий наш земляк отличался хладнокровием, мужеством, умением даже с небольшой группой бойцов наладить оборону и тут же перейти в стремительную контратаку, повергающую врага в шок. Кроме того, В. А. Карасев мастерски организовывал разведку и добывал важную информацию.

Не случайно в августе 1941 года Виктора Александровича назначили командиром истребительного батальона в районе Угодского Завода (ныне г. Жуков) Московской области. А в период гитлеровской оккупации этой территории Карасев возглавил партизанский отряд, созданный на базе батальона. Его бойцы проводили весьма эффективные рейды по тылам врага, заставая его врасплох и нанося ощутимый урон коммуникациям и живой силе противника.

Одну из таких боевых операций наши диверсанты организовали 24 ноября 1941 года совместно с другими партизанскими отрядами. Группа В. А. Карасева установила точное местонахождение штаба 12-го армейского корпуса гитлеровцев. При поддержке товарищей партизаны внезапно напали на логово фашистов. Неожиданность и дерзость стали залогом успеха. Наши бойцы уничтожили десятки вражеских солдат и офицеров, технику, боеприпасы, топливные склады, пункт связи, а главное — добыли важные штабные документы и ценные карты, оперативно переправив их командованию Красной Армии. Об этом успехе сообщили в сводке Совинформбюро, написали в газетах, говорят, даже доложили Верховному главнокомандующему И. В. Сталину. Но вот беда, во время того боя В. А. Карасева тяжело ранили в правую руку, ее потом пришлось ампутировать.



Его «Олимп»

Невероятно, но после лечения в госпитале ельчанин не отправился на покой, а продолжил карьеру, причем в спецслужбе. Фактически инвалид, он готовил диверсантов для борьбы в тылу врага. Мало того! В феврале 1943 года Виктор Александрович сформировал и обучил спецотряд «Олимп» из 58 человек для заброски за линию фронта. А затем как-то сумел убедить командование в том, что именно он должен отправиться во главе этой группы в рейд по вражеским тылам.

По ходу выполнения операции в городе Овруч Житомирской области бойцы В. А. Карасева уничтожили особо охраняемое здание гебитскомиссариата (по сути, гитлеровской администрации крупного региона) вместе с восемью десятками нацистов, в том числе высокопоставленных. Некоторые из них прибыли из Германии устанавливать новый порядок на оккупированной территории, в том числе вести работу по противодействию партизанам и подполью. Впоследствии эта акция стала классикой разведывательно-диверсионной работы в школах советских спецслужб.

Во время рейда группа «Олимп» постоянно пополнялась людьми. Ее бойцы осуществили диверсии, смело вступали в бой с врагом. В итоге В. А. Карасев сумел создать боевое соединение численностью до 700 человек, которое, уничтожая гитлеровцев, прошло с севера на юг Белоруссию и западные области Украины. В отряде бывал легендарный разведчик Николай Иванович Кузнецов. В. А. Карасев тепло встречал его, давая долгожданный и по-русски гостеприимный отдых.

Летом 1944 года «олимпийцы» с боями форсировали реку Буг и вышли на территорию Польши, где также развернули активные действия против фашистов.



Освобождал Чехословакию

и Венгрию

В ночь на 5 августа 1944 года партизанское соединение В. А. Карасева по просьбе чехословацкого правительства перешло с польской территории в Восточную Словакию.

Здесь в состав «Олимпа» влилась местная партизанская бригада, а также многочисленные добровольцы: чехи, словаки, венгры, поляки, французы, даже немцы, а также американцы, англичане, греки, итальянцы и другие нации (всего около 3 тысяч человек!). В общем, получилось крупное интернациональное партизанское соединение, получившее имя Александра Невского. В конце октября 1944 года оно вело ожесточенные бои в районе города Крупина, где нашим воинам противостояли крупные силы гитлеровцев. Партизаны не раз сходились тут с фашистами врукопашную, а В. А. Карасев лично водил своих солдат в жаркие контр­атаки. Не случайно позже в этих краях установили памятник в честь героев легендарного интернационального соединения.

Бойцы под командованием нашего земляка также участвовали в освобождении Венгрии. Они прошли по тылам врага свыше 11 тысяч километров, провели свыше 130 крупных боевых операций, в ходе которых уничтожили и пленили более 600 гитлеровских солдат и офицеров. Партизаны уничтожали аэродромы и линии связи, пустили под откос 56 эшелонов, разбили и вывели из строя 61 паровоз, 429 вагонов, платформ и цистерн с горючим. Они взорвали и сожгли 27 железнодорожных и шоссейных мостов, 8 учреждений и складов противника. А отлично поставленная разведка соединения им. Александра Невского добывала для Красной Армии важнейшие и ценнейшие сведения.



Награды

и память

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 ноября 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий командования в тылу врага и проявленные при этом героизм и отвагу Виктору Александровичу Карасеву присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Кроме того, наш земляк был награжден еще одним орденом Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны, а также медалями «За отвагу», «За оборону Москвы», «Партизану Отечественной войны», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», наградами союзных держав.

В феврале 1945 года партизанское соединение В. А. Карасева вошло в состав 2-го Украинского фронта.

После войны наш земляк окончил Военную академию имени М. В. Фрунзе, служил во внутренних вой­сках. С 1950 года он подполковник запаса, проживал в Москве. Умер 31 января 1991 года, похоронен на кладбище «Сосенки».

В Ельце на доме, где родился и вырос В. А. Карасев (ул. Свердлова, 50), стараниями активистов движения «Мы из Ельца!», восстановлена мраморная табличка в честь нашего героя-земляка, а его горельеф украшает площадь Победы. В Москве одна из улиц с 2020 года носит имя ельчанина, он почетный гражданин городов Елец, Жуков, Овруч, а также шести городов Чехии, Словакии и двух в Польше.

В фондах елецкого краеведческого музея бережно хранятся личные вещи Виктора Александровича. В их числе — фотографии, трофейный портфель (утверждают, что именно он содержал ценные документы и был захвачен в бою в селе Угодский Завод в ноябре 1941 года), пиджак героя с планкой и копией медали «Золотая Звезда», фуражка, шлем, кобура и книги с дарственной надписью В. А. Карасева.

Роман ДЕМИН