Перерасчет, если никто не живет

В прокуратуру Ельца поступают обращения о проверке законности отказа ООО «ТЭКО-Сервис» в проведении перерасчета платы за услуги по обращению с ТКО в случае, если в жилом помещении никто не зарегистрирован и не проживает.

Сотрудники надзорного органа разъясняют, когда и на основании каких норм права такой перерасчет делается.

В соответствии с ч. 4 ст. 154 Жилищного кодекса РФ плата за коммунальные услуги включает в себя в том числе плату за обращение с твердыми коммунальными отходами. Согласно ч. 5 ст. 30 ЖК РФ собственник жилого дома или его части обязан обеспечивать обращение с ТКО, заключив соответствующий договор с региональным оператором. При этом в случае, если потребитель не направил региональному оператору заявку на заключение договора на оказание услуг по обращению с ТКО, такое двустороннее соглашение считается заключенным на условиях типового договора.

Порядок оказания и оплаты коммунальных услуг (в том числе услуги по ТКО) регулируется положениями ЖК РФ и «Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утвержденными постановлением Правительства РФ № 354 от 6 мая 2011 г. (далее — правила № 354).

В соответствии с пунктом 148 (30) правил № 354 размер платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО определяется исходя из количества граждан, постоянно и временно проживающих в жилом помещении. При временном (более 5 полных календарных дней подряд) отсутствии потребителя в жилом помещении предусмотрен перерасчет размера такой платы. Обязанность по подтверждению факта временного отсутствия лежит на потребителе.

В силу ч. 11 ст. 155 ЖК РФ неиспользование собственниками, нанимателями и иными лицами помещений — это не основание для невнесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги.

Пунктами 56 (2) и 148 (36) правил № 354 определено, что при отсутствии постоянно и временно проживающих в жилом помещении граждан объем коммунальной услуги по обращению с ТКО рассчитывается с учетом количества собственников такого помещения.

Неиспользование собственником жилого помещения не тождественно понятию «временное отсутствие потребителя» (это не одно и то же), применяемому в правилах № 354 для проведения соответствующего перерасчета, и не служит основанием для освобождения собственника названного жилого помещения от оплаты соответствующей коммунальной услуги по обращению с ТКО.

Порядок перерасчета платы за услугу, которую потребители обязаны оплачивать как собственники помещения, в котором не проживает ни один потребитель, ни правилами № 354, ни иными нормативными актами, не предусмотрен.

Вышеуказанный вывод соответствует правовой позиции Верховного Суда РФ.

Таким образом, взимание платы за вывоз мусора с собственника жилого помещения, в котором никто не проживает и не зарегистрирован, правомочно, следовательно, в данном случае перерасчет платы за услуги по обращению с ТКО законом не предусмотрен.