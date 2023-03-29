Все, что нужно знать о СИМ

Николай СЫРОМЯТНИКОВ

Как уже сообщалось в «Красном знамени», 1 марта вступили в законную силу изменения в ПДД, согласно которым введен термин «средство индивидуальной мобильности» (СИМ) — это транспортное средство (ТС) с двигателем, имеющее одно или несколько колес (роликов): электросамокат, электроскейтборд, гироскутер, сегвей, моноколесо и иные ТС подобного рода.

Начальник ОГИБДД ОМВД России по г. Ельцу М. С. Остряков разъясняет правила пользования подобными ТС и предупреждает об ответственности за нарушение соответствующих норм ПДД:

— Дети младше 7 лет на СИМ должны передвигаться только по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам (на стороне для движения пешеходов), а также в пределах пешеходных зон и исключительно в сопровождении взрослых. Передвигаться на СИМ по проезжей части в случаях, предусмотренных ПДД, разрешается только по правому краю дороги и в один ряд. Обгонять ТС, объезжать их с левой стороны такому водителю строго запрещено!

Предельная скорость для СИМ — 25 км/ч. По автомагистралям ездить на таком транспорте нельзя!

В темное время суток и в условиях недостаточной видимости независимо от освещения дороги, а также в тоннелях на СИМ должны быть включены фары или фонари.

Если двух- или трехколесное механическое ТС, максимальная конструктивная скорость которого не превышает 50 км/ч, имеет электродвигатель с номинальной максимальной мощностью в режиме длительной нагрузки более 0,25 кВт и менее 4 кВт, то оно по ПДД может быть отнесено к мопедам. Соответственно, мопеды — техника, которая обязательно должна быть оснащена фарами ближнего и дальнего света, световозвращателями, передними и задними габаритными огнями, сигналами торможения, указателями поворота, устройствами для освещения заднего регистрационного знака, защитой ТС от несанкционированного использования и другими компонентами. Важно отметить, что для управления таким ТС необходимы водительские права категории «М». При этом нарушения, совершенные на данных ТС, квалифицируются по соответствующим статьям главы 12 КоАП РФ.

Госавтоинспекция напоминает о том, что по ПДД РФ скутером разрешается управлять исключительно с 16 лет и имея водительское удостоверение категории «М». В противном случае ТС ставят на штрафстоянку, а его водителю грозит штраф в размере до 15 тысяч рублей.

Для водителей скутеров и мопедов в КоАП РФ за нарушение ПДД, как и для остальных участников дорожного движения, предусмотрена административная ответственность: к примеру, за езду без мотошлема нарушителю грозит штраф в размере тысячи рублей, если водитель скутера или мопеда управляет ТС пьяным, то штраф уже 30 тысяч рублей, и виновник лишается права управления транспортом на срок от полутора до двух лет.