Государственные льготы и выплаты участникам СВО

— Какие льготы положены участникам СВО?

Мария ПЕТРОВА

Специалисты отделения Социального фонда РФ по Липецкой области сообщили, что военно­служащим, участвовавшим в СВО в качестве мобилизованных, добровольцев и контрактников, положены государственные льготы и выплаты.

Так, период участия в СВО учитывается в стаж в двойном размере. А за один полный календарный год прохождения военной службы в зоне специальной военной операции или в период пребывания в добровольческом формировании учитывается 3,6 коэффициента к будущей пенсии (для других граждан этот показатель равен 1,8).

Кроме того, периоды участия в СВО, в том числе добровольцами, учитываются в двойном размере при назначении пенсии за длительный стаж, то есть у этой категории есть возможность уйти на заслуженный отдых на 2 года раньше.

Помимо перечисленных льгот, положена ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) в размере 3896 рублей как ветеранам боевых действий. Для ее получения можно обратиться с соответствующими документами в клиентские службы отделения СФР по Липецкой области. При этом есть выбор: оформить ежемесячную выплату или получать набор социальных услуг. В него входят компенсация на лекарства, бесплатный проезд к месту лечения и обратно и предоставление путевки на оздоровление.

В случае увечья или травмы добровольцам СВО устанавливается государственная пенсия по инвалидности. Например, военнослужащему-добровольцу выплачивают от 12 до 20 тысяч рублей — в зависимости от группы. ЕДВ получившим военную травму составляет 7,081 руб. Выплаты по инвалидности отделение СФР по Липецкой области назначает в автоматическом режиме.