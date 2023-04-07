О налогах: транспортном, на землю и имущество

— Есть ли изменения в этом году при начислении налогов для физических лиц?

Анна Васильевна

Как сообщили редакции в УФНС России по Липецкой области, изменения есть. Так, для расчета транспортного налога отменены повышающие коэффициенты 1,1 и 2 в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 3 до 5 млн руб. и от 5 до 10 млн руб., определяемой Минпромторгом России.

По земельному налогу будут применяться исключения из правила о недопустимости роста налога более чем на 10% по сравнению с предыдущим налоговым периодом. Теперь это ограничение не распространяется на участки, кадастровая стоимость которых поменялась в течение налогового периода из-за изменения их площади, категории земель разрешенного использования. Также оно не применяется в отношении земельных участков, сведения о нарушениях в использовании которых представлены в налоговые органы Россельхознадзором и Росреестром.

По налогу на имущество физических лиц для расчета налога за 2022 год во всех регионах (за исключением Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей) в качестве налоговой базы используется кадастровая стоимость недвижимости. При этом действуют понижающие коэффициенты: 10-процентное ограничение роста налога по сравнению с предшествующим периодом — для регионов, где кадастровая стоимость применяется в качестве налоговой базы третий и последующие годы, в том числе в Липецкой области.