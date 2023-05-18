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Усманцы получили новые квартиры вместо аварийного жилья

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Заместитель губернатора Липецкой области Роман Петрухин посетил Усмань. В ходе рабочей поездки он встретился с главой района Владимиром Мазо и вручил ключи от новых квартир переселенцам из аварийного жилья. Благодаря федеральному проекту «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» нацпроекта «Жильё и городская среда» с 2020 года новоселье справили уже более 300 усманцев. До конца года жилищные условия улучшат ещё около 100 человек.

Также Роман Петрухин посетил площадки, где возводятся многоквартирные дома под переселение, и набережную реки Усмани, которая благоустраивается в рамках нацпроекта. Проект её преображения в прошлом году победил во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. По завершении работ здесь появятся воркаут-зона, детская площадка, беседки, а также зона для проведения мероприятий со сценой.

«Помимо Усмани победу в конкурсе 2022 года одержали проекты по преображению Тяпкиной горы в Лебедяни, площади Октябрьской революции в Чаплыгине, пространства возле реки Тешевка в Задонске. Все они будут реализованы в этом году», – отметил Роман Петрухин.

На единой онлайн-платформе продолжается голосование за объекты, которые благоустроят в следующем году благодаря нацпроекту. На выбор жителей региона представлено 50 пространств в Липецке, Ельце, Задонске, Чаплыгине, Лебедяни, Усмани, Данкове и городе Грязи.

Поддержать можно только одно из представленных на платформе пространств. Сделать свой выбор могут граждане старше 14 лет. Проголосовать можно по 31 мая включительно на странице 48.gorodsreda.ru с использованием платформы обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе», на виджетах общественного голосования «Госуслуги. Решаем вместе» на сайте муниципалитета, а также через приложение волонтёров, которые сопровождают голосование в общественных местах.

«Итоги голосования не заставят долго ждать – территории, которые наберут наибольшее количество голосов, будут радовать жителей уже в следующем году», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

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