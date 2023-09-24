Плюс к пенсии — родителям несовершеннолетних и студентов

— В следующем году мне выходить на пенсию. Младшая дочь еще учится в школе, старшая — студентка. Слышала, что в этом случае родителям полагаются доплаты. Так ли это?

Анастасия ЗАРУБИНА

Это действительно так. Специалисты отделения по Липецкой области СФР пояснили, что родители-пенсионеры, у которых на иждивении есть несовершеннолетние или студенты очных отделений учебных заведений, имеют право на получение фиксированной выплаты к страховой пенсии.

В Липецкой области такую доплату получают более 13 тысяч человек. Она назначается до совершеннолетия детей независимо от факта учебы и иждивения, а родителям студентов — на период учебы, но не более чем до 23-летнего возраста. Обязательное условие — отсутствие работы у иждивенца.

Если студент находится в академическом отпуске, то его родители-пенсионеры также имеют право на получение повышенного фиксированного размера страховой пенсии. В случае отчисления из учебного заведения или перевода на заочную, вечернюю, дистанционную формы обучения, а также призыва на военную службу выплата прекращается.

Доплата полагается за каждого ребенка, но не более чем на трех человек. Размер повышения равен 1/3 от величины фиксированной выплаты, которая есть в составе каждой страховой пенсии (на сегодняшний день это 7567 рублей). Соответственно, надбавка на одного иждивенца — 2522 рубля, на двоих — 5044 рубля, на трех — 7567 рублей. За одного и того же ребенка пенсия может быть повышена обоим родителям-пенсионерам.