Без меня меня… трудоустроили — 2

В конце мая газета «Красное знамя» опубликовала статью о мытарствах ельчанки О. (из этических соображений мы решили женщину не называть), которая неожиданно узнала, что трудоустроена в двух московских фирмах менеджером и даже, судя по документам, получала в них зарплату! Из-за этого лжетрудоустройства О. теперь не может рассчитывать на перерасчет своей пенсии.

Хождение по мукам (т. е. по инстанциям), чтобы разрешить эту странную проблему, возникшую «из ниоткуда», продолжается у О. десятый месяц, с декабря прошлого года. Пока даже нет ясности в том, вопрос это гражданско-правовых отношений или же здесь имеет место криминальная подоплека (отдельные факты могут указывать именно на нее).

Пришла беда, откуда не ждали

Напомним для ясности предысторию ситуации, в которой оказалась О. 1 июля прошлого года О. уволилась из больницы, где отработала большую часть своей жизни, в тот же день женщина расторгла свои отношения гражданско-правового характера и с «Эйвон», где официально подрабатывала. После полного прекращения трудовой деятельности ельчанка как получатель страховой пенсии по старости (с 20 октября 2019 г.) рассчитывала на перерасчет Пенсионным фондом своей пенсии с учетом индексаций, положенных за время работы.

В ПФР сказали: все хорошо, ваша организация (больница № 2) сведения подала. Проходит 3 месяца, наступает день получения пенсии с индексацией. Пенсия не проиндексирована. О. идет в местное отделение Пенсионного фонда, спрашивает, почему не перерасчитали. Ей отвечают: вы работаете еще в двух организациях — в московских ООО «Гилат» и «Голат». По документам абсолютно всех госструктур, которые должны учитывать официально трудоустроенных граждан, О. действительно в этих фирмах значится менеджером и даже получала зарплату (правда, судя по отчетам, какие-то крохи).

Вот сюжет!

И что теперь делать?! Как показывает опыт О., если простой человек в подобных ситуациях возьмется сам восстанавливать справедливость, то изведет килограммы бумаги на обращения в различные инстанции (коих десятки!), потратит уйму времени на визиты в чиновничьи кабинеты, выслушивая неутешительные ответы, суть которых сводится к одному: это твои проблемы, а мы здесь ни при чем.



Лжеработодатель… гражданин Украины

Во второй серии этой «приключенческой» истории мы расскажем о новых и, разумеется, по-прежнему документально подтвержденных фактах злоключений О.

Шутки ради (хотя тема совсем не смешная), рассуждая о вариантах утечки персональных данных О. и предполагая, что они могли «уплыть» из базы косметической фирмы, где ельчанка подрабатывала (официально, кстати), можно выдвинуть версию: а вдруг этот «работодатель» во время проведения СВО каким-то образом действует во вражеских интересах?

Не поверите: на деле оказалось, что предположение не беспочвенно. Согласно данным, полученным из официальной налоговой интернет-базы ЕГРЮЛ и заверенным электронной подписью ФНС России, учредителем одной из фирм значится гражданин Украины (гендиректор — гражданка Кыргызстана). Второе ООО, судя по документам, находится на стадии ликвидации. Но и у нее учредитель тоже иностранец — киргиз.

Судя по выпискам, фирмы постоянно меняют свои юридические адреса и, соответственно, налоговые реквизиты, поэтому найти эти конторы фактически нереально. Может, они таким способом запутывают следы?

В конце мая О. скачала через госуслуги справку 2НДФЛ по ООО «Гилат», где она якобы работает. В документе указаны паспортные данные ельчанки… 20-летней давности. Те, кто менял паспорт на новый, могли заметить, что сведения о старом размещены на 19-й странице выданной книжицы.

О. прежний паспорт не теряла, его у нее не крали — как положено, женщина сдала документ в милицию на обмен по достижении установленного временного срока.



Фиктивно? Нормально!

Что же получается? Женщина оформлена на работу в декабре 2021 года по недействующему паспорту, это документально подтверждено государственными органами. Но все инстанции делают вид, что ничего особенного не произошло. Будто бы так и должно быть!

Примечательно, что 5 лет назад О. оформляла пенсию по настоящему паспорту. А теперь на основании сведений о трудоустройстве по недействующему основному общегражданскому документу ей в индексации этой самой пенсии отказано!

Парадокс в том, что все инстанции утверждают, что документы, доказывающие факт трудоустройства О., подлинные: дескать, паспорт-то старый — настоящий, не липовый. То есть документы подлинные, но данные в них фиктивные. Ну и ничего страшного, бывает.

Хоть лоб расшиби — никому ничего доказать не получается! Ситуация десятый месяц с места не сдвигается.

Поскольку в этой мутной истории фигурирует иностранное гражданство, в частности украинское, с учетом современной общественно-политической повестки О. решила обратиться еще и в региональное управление ФСБ. Спецслужба в свою очередь направила запросы в различные областные контролирующие органы и силовые структуры — в Роскомнадзор, полицию, прокуратуру, а также в ФНС и ПФР.

В итоге весь этот бумагооброт достиг главка МВД по Москве (ул. Петровка, 38). На момент подготовки данного материала ответ оттуда О. еще не приходил.



Хотите превзойти Падву?

…Ельчанке О. говорят, что подобные ситуации — это… едва ли не типичный случай и ничего особенно в нем нет. Неужели взаправду у нас систематически граждане иностранных государств по фиктивным документам трудоустраивают россиян без их ведома?! Верится в такое с трудом. Женщине советуют обратиться в суд — дескать, он этот «факт биографии» О. аннулирует.

Что ж, совет, может, и дельный. Но только в том случае, если вся эта история не криминализирована. На Петровке, 38, будем надеяться, разберутся. Уж где, как не там, дать факту фиктивного трудоустройства правильную и исчерпывающую правовую оценку.

Автор этих строк передал О. список всех действующих в Ельце членов Адвокатской палаты Липецкой области. Они, по идее, должны быть потолковее остальных юристов, практикующих на территории нашего города, — как-никак экзамен на статус сдают, опыта и авторитета у них побольше.

У каждого адвоката есть обязанность по оказанию бесплатной юридической помощи, они ежегодно за этот вид деятельности отчитываются. Есть даже такой профессиональный термин — pro bono. Проблема в том, что действие Федерального закона «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» охватывает слишком малую часть граждан и по очень узкой категории проблем, с которыми они могут сталкиваться.

Но ведь существует же адвокатский долг! Героиня нашего журналистского мини-расследования О. небогата, у нее нет больших денег для оплаты труда защитника ее прав. Так неужели среди трех десятков елецких адвокатов не найдется совестливый профессиональный юрист, готовый помочь О. безвозмездно? Тема-то интересная! В свою очередь, газета «Красное знамя» готова оказать информационную поддержку как в печатном, так и в онлайн-формате. Репутационные плюсы для защитника в случае положительного разрешения проблемы очевидны — в Ельце он станет популярнее Падвы.

В ТЕМУ:

Как пишут юристы на отечественных интернет-порталах правовой тематики, фиктивное трудоустройство практикуется недобросовестными компаниями, нелегально получившими персональные данные граждан, для того чтобы принять их на работу. В УК РФ есть «недвусмысленная» статья 173.2. «Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица», по которой виновного (виновных) могут привлечь к уголовной ответственности. Если же речь идет о фиктивном приеме на работу рядовым сотрудником, то здесь нужны весомые доказательства для применения статей 285 (злоупотребление), 160 (присвоение или растрата), 159 (мошенничество) и 292 (служебный подлог) УК РФ.

Николай СЫРОМЯТНИКОВ,

редактор отдела правовых проблем