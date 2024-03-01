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Никто не забыт...

Гордимся нашим земляком

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В школе № 17 им. Т. Н. Хренникова (ул. Рязано-Уральская, 43) торжественно открыли мемориальную доску памяти бывшего выпускника, ветерана боевых действий Дениса Пальчикова.


В мероприятии участвовали первый заместитель главы администрации г. Ельца Н. М. Родионов, председатель городского Совета депутатов В. Н. Никонов, представители управления образования, а также родственники и одноклассники героя.
Денис Пальчиков связал свою жизнь с армией в 2005 году, проходил службу в Чечне и Кабардино-Балкарии, где неоднократно отмечался командованием за добросовестное исполнение воинских обязанностей. В октябре 2022 года нашего земляка мобилизовали на специальную военную операцию в Украине. Денис погиб 18 февраля 2023 года в селе Макеевка Луганской области, посмертно награжден орденом Мужества.
— Мы по праву гордимся таким земляком. Денис Пальчиков с честью и героически выполнил свой воинский долг. Наша святая обязанность — хранить память о герое и передавать ее будущим поколениям, — отметил Н. М. Родионов.
После открытия памятной доски почетные гости, родители и друзья Дениса, учителя и ученики школы почтили память погибшего минутой молчания и возложили цветы к мемориальной плите. Бережно хранить память о современных героях призывал земляков и губернатор Липецкой области И. Г. Артамонов

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