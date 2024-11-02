Больше 16 тонн макулатуры для переработки собрали жители Липецкой области за месяц

Подведены предварительные итоги Всероссийской акции по сбору макулатуры «БумБатл». За месяц жители Липецкой области собрали и сдали на переработку 16 640 килограммов вторсырья. Это бумага, картон, газеты, глянцевые журналы, книги и детские рисунки.

Большую часть макулатуры собрали в учебных заведениях. Школы, детские сады, колледжи и вузы включились в экологический проект с первого дня. Бумагу в пункты приёма приносили также местные жители и волонтёры. В Липецкой области больше 300 точек сбора, их адреса можно узнать по ссылке в разделе «Пункты приёма».

Акция «БумБатл» продолжается. Для участия в ней нужна регистрация на сайте проекта бумбатл.рф. При регистрации нужно указать организацию или подтвердить самостоятельное участие, выбрать на интерактивной карте ближайший пункт приема, отнести бумагу туда, получить акт о сдаче и загрузить его в личный кабинет. Завершится «БумБатл» 15 ноября.

Всероссийская акция по сбору макулатуры проходит в поддержку национального проекта «Экология». «Особенно важно проводить такие акции среди молодёжи, — комментирует губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. — Так мы сможем воспитать поколение, которое будет ответственно относиться к окружающей нас природе и понимать, что будущее экосистемы зависит от каждого из нас».