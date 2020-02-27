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Бессмертный полк

Иванов Тихон Иванович

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Мой отец Иванов Тихон Иванович, 1903 года рождения, уроженец деревни Чернышовка Елецкого района Орловской области, участник советско-финской войны (1939 — 1940 гг.).
В апреле 1942 г. был вновь призван в РККА Елецким военкоматом. Принимал участие в защите Сталинграда в составе 27-й Гвардейской стрелковой дивизии 76-й гвардейского стрелкового полка.
В наградных листах Т. И. Иванова записано следующее: «..во время атак на вражеские укрепления, увлекая за собой бойцов, успешно продвигался вперед, сжимая Сталинградское кольцо…».
В декабре 1942 года во время наступления наших войск папа был тяжело ранен. После лечения в военном госпитале, без левого глаза, вернулся в армию и продолжил нелегкую солдатскую службу — освобождал Белоруссию.
А День Великой Победы сержант Иванов встретил в Кенингсберге (ныне г. Калининград).
За мужество и храбрость отец был награжден медалью «За боевые заслуги», орденами Красной Звезды, Отечественной войны I степени. После демобилизации в мае 1945 года он вернулся домой в Чернышовку и работал председателем колхоза. Воспитал вместе с женой Анной Петровной 5 детей и 9 внуков. Умер в 1988 г.
М. ИВАНОВ,
сын.

######75летПобеды #Елец #ЕлецГородВоинскойСлавы#годПамятииСлавы#Никтонезабыт#фашизмнепройдёт#бессмертныйполк#

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