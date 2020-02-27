Иванова Анастасия Гавриловна (Чернышева)

Моя мама родилась в 1922 году в деревне Чернышевка Елецкого района тогда еще Орловской области. В 1939-м закончила Елецкое медицинское училище и была направлена на работу в Ливны. Там мама трудилась медсестрой в детском саду.

Началась Великая Отечественная война. Анастасию Гавриловну призвали в Красную Армию, было ей тогда 19 лет. Служила в санитарных поездах. Они забирали раненых солдат из полевых госпиталей и увозили в тыл, где бойцам оказывали более полную медпомощь и лечение. По пути следования поезда часто бомбили фашистские самолеты, многие составы не доходили до места следования. В пути солдатам также приходилось оказывать медицинскую помощь. Мама рассказывала, что ей часто приходилось сдавать свою кровь для переливания раненым бойцам.

После войны она работала в различных медицинских учреждениях, имеет много грамот и благодарностей за безупречный труд. Была коммунистом, вступила в партию еще на фронте. Всю жизнь мама была честным и ответственным человеком, ее уважали окружающие люди.

З. ГНУСАРЕВА,

дочь.

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