Каникулы, дистанционное обучение, ЕГЭ

Маруся БЫКОВА

На территории Липецкой области с 10 марта введен режим повышенной готовности по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции.



Министр просвещения С. С. Кравцов во время совещания с регионами в режиме видео-конференц-связи по вопросам организации работы в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации заявил, что образовательный процесс в дистанционном режиме продлится до 12 апреля.



Каникулы в школах организуются в соответствии с календарными учебными графиками.

С 11 марта в школах, учреждениях дополнительного образования детей, колледжах, техникумах и вузах учебный процесс в очной форме приостановлен, организовано электронное обучение с использованием дистанционных технологий.

Программа осталась прежней, просто ее адаптировали к вынужденным условиям. Проще говоря, учителя оптимизируют объем получаемых учениками заданий для того, чтобы они смогли освоить новые темы самостоятельно и правильно сделать уроки.

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ

В школах Ельца используются следующие программные продукты:

«Электронный дневник», «Электронный журнал» информационной системы «Барс.Электронная Школа»;

Интерактивная образовательная онлайн-платформа Учи.ру;

Коммуникационная программа-клиент Skype для бизнеса;

Образовательный онлайн-ресурс ЯКласс;

Информационно-образовательная среда с полным школьным курсом уроков «Российская электронная школа»;

Цифровая платформа персонализированного обучения;

Яндекс.учебник.

Благодаря этим ресурсам учителя направляют ученикам домашние задания (прикрепленные файлы, ссылки на платформы или ресурсы) и указывают формы обратной связи для индивидуальных консультаций, отправки выполненных домашних заданий (электронная почта, мессенджеры, мобильная связь).

В настоящее время школы нашего города подключаются к проекту «Цифровая платформа персонализированного обучения».

В Ельце на основе чатов в мессенджере WhatsApp организованы информационные сообщества (группы) с руководителями общеобразовательных школ; руководителями дошкольных организаций; руководителями учреждений дополнительного образования.

По средствам этих групп осуществляется оперативное информирование руководителей образовательных организаций с организацией ответной связи.

В школах и детских садах классные руководители и воспитатели организуют аналогичные группы с родителями учащихся и воспитанников.