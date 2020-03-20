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Образование

Каникулы, дистанционное обучение, ЕГЭ

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Маруся БЫКОВА

На территории Липецкой области с 10 марта введен режим повышенной готовности по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции.


Министр просвещения С. С. Кравцов во время совещания с регионами в режиме видео-конференц-связи по вопросам организации работы в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации заявил, что образовательный процесс в дистанционном режиме продлится до 12 апреля.


Каникулы в школах организуются в соответствии с календарными учебными графиками.
С 11 марта в школах, учреждениях дополнительного образования детей, колледжах, техникумах и вузах учебный процесс в очной форме приостановлен, организовано электронное обучение с использованием дистанционных технологий.
Программа осталась прежней, просто ее адаптировали к вынужденным условиям. Проще говоря, учителя оптимизируют объем получаемых учениками заданий для того, чтобы они смогли освоить новые темы самостоятельно и правильно сделать уроки.
ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ
В школах Ельца используются следующие программные продукты:
«Электронный дневник», «Электронный журнал» информационной системы «Барс.Электронная Школа»;
Интерактивная образовательная онлайн-платформа Учи.ру;
Коммуникационная программа-клиент Skype для бизнеса;
Образовательный онлайн-ресурс ЯКласс;
Информационно-образовательная среда с полным школьным курсом уроков «Российская электронная школа»;
Цифровая платформа персонализированного обучения;
Яндекс.учебник.
Благодаря этим ресурсам учителя направляют ученикам домашние задания (прикрепленные файлы, ссылки на платформы или ресурсы) и указывают формы обратной связи для индивидуальных консультаций, отправки выполненных домашних заданий (электронная почта, мессенджеры, мобильная связь).
В настоящее время школы нашего города подключаются к проекту «Цифровая платформа персонализированного обучения».
В Ельце на основе чатов в мессенджере WhatsApp организованы информационные сообщества (группы) с руководителями общеобразовательных школ; руководителями дошкольных организаций; руководителями учреждений дополнительного образования.
По средствам этих групп осуществляется оперативное информирование руководителей образовательных организаций с организацией ответной связи.
В школах и детских садах классные руководители и воспитатели организуют аналогичные группы с родителями учащихся и воспитанников.

  • Лучше перебдеть, чем недобдеть. В нашем регионе ситуация стабильна, чего не скажешь об общемировой. Поэтому пока ребята останутся на карантине, — высказался на эту тему губернатор Липецкой области И. Г. Артамонов.
    ЕГЭ
    В связи с введением профилактических мероприятий, связанных с распространением коронавирусной инфекции, Рособрнадзором было принято решение о переносе сроков ГИА для участников досрочного этапа на основной период.
    Теперь все выпускники, кто подал заявку на досрочную сдачу ЕГЭ, а в Липецкой области 155 таких заявок, смогут воспользоваться своим правом в июне 2020 года. Для них будут выделены резервные дни.
    В то же время введется ускоренный режим проверки ЕГЭ, чтобы все школьники смогли получить результаты квалификационных экзаменов вовремя и смогли поступить в высшие учебные заведения.
    Стоит отметить, что в области среди тех, кто планировал досрочно сдать ЕГЭ, 95 процентов — выпускники прошлых лет.
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