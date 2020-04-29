новости города Ельца, новости Елец, елецкие новости, елецкая газета, Красное знамя

Бессмертный полк

Проживаров Аркадий Петрович

0 0

Это мой прадед. Он полный кавалер ордена Славы, был помощником командира взвода 371-й отдельной разведывательной роты 287-й стрелковой дивизии 13-й армии.
Родился Аркадий Петрович 7 января 1922 года в Ельце в семье рабочего. В Красной Армии с декабря 1941 года. Участник Великой Отечественной войны с марта 1942-го. Сражался на Воронежском и 1-м Украинском фронтах. Принимал участие в освобождении Украины, Польши, Чехословакии, Германии, штурмовал Берлин. Пять раз был ранен. «Во главе группы разведчиков Аркадий Проживаров 19 апреля 1944 года участвовал в ночном поиске близ населенного пункта Шишковцы Тернопольской области Украины. Прикрывая отход разведчиков, вместе с бойцами уничтожил свыше 10 вражеских солдат, подавил пулеметный огонь. Приказом по 287-й стрелковой дивизии от 18 мая 1944 года за мужество и отвагу, проявленные в боях, сержант Проживаров награжден орденом Славы 3-й степени». «30 августа 1944 года вместе с тремя разведчиками он проник в расположение противника у поселка городского типа Нисикялка-Дужа (Польша) и собрал ценные разведывательные данные о скоплении живой силы и боевой техники фашистов на данном участке фронта. При отходе разведчики заминировали шоссейную дорогу, на которой подорвались два бронетранспортера с вражеской пехотой». За эту вылазку мой прадед награжден орденом Славы 2-й степени. А «28 января 1945 года во время налета противника на штаб дивизии в районе населенного пункта Радшюц (севернее города Хобеня, Польша) Аркадий Проживаров вместе с бойцами разведывательной роты (3-я гвардейская армия) отбивал атаки гитлеровцев. Уничтожил свыше десяти пехотинцев. Вынес с поля раненого начальника политотдела дивизии, за что был удостоен ордена Славы 1-й степени, став полным кавалером». Награжден также орденами Красной Звезды, Отечественной войны 1 степени, медалью «За отвагу» и др.
Сразу после окончания войны он был уволен в запас и вернулся в родной Елец. Встречали его жена Серафима и сын Юрий, который родился 22 июня 1941 года. Вот уже 70 лет прошло после победного 1945-го. Восемь сыновей и две дочери выросли в доме Проживаровых. Одиннадцать внуков и внучек у полного кавалера солдатской Славы и его жены, которой присвоено звание «Мать-героиня».
До конца своих дней прадед работал в Ельце. Скончался 3 декабря 1990 года.
В. ПРОЖИВАРОВ,
правнук, ученик лицея № 5.

 ######75летПобеды #Елец #ЕлецГородВоинскойСлавы#годПамятииСлавы#Никтонезабыт#фашизмнепройдёт#бессмертныйполк#

Вам также могут понравиться Еще от автора

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.

 необходимо принять правила конфиденциальности
More Stories

Пузанов Анатолий Иванович

Пугаев Филипп Егорович

Пышьев Михаил Тимофеевич

Пчелкин Николай Николаевич

Прокуратов Сергей Сергеевич

1 из 53