Проживаров Аркадий Петрович

Это мой прадед. Он полный кавалер ордена Славы, был помощником командира взвода 371-й отдельной разведывательной роты 287-й стрелковой дивизии 13-й армии.

Родился Аркадий Петрович 7 января 1922 года в Ельце в семье рабочего. В Красной Армии с декабря 1941 года. Участник Великой Отечественной войны с марта 1942-го. Сражался на Воронежском и 1-м Украинском фронтах. Принимал участие в освобождении Украины, Польши, Чехословакии, Германии, штурмовал Берлин. Пять раз был ранен. «Во главе группы разведчиков Аркадий Проживаров 19 апреля 1944 года участвовал в ночном поиске близ населенного пункта Шишковцы Тернопольской области Украины. Прикрывая отход разведчиков, вместе с бойцами уничтожил свыше 10 вражеских солдат, подавил пулеметный огонь. Приказом по 287-й стрелковой дивизии от 18 мая 1944 года за мужество и отвагу, проявленные в боях, сержант Проживаров награжден орденом Славы 3-й степени». «30 августа 1944 года вместе с тремя разведчиками он проник в расположение противника у поселка городского типа Нисикялка-Дужа (Польша) и собрал ценные разведывательные данные о скоплении живой силы и боевой техники фашистов на данном участке фронта. При отходе разведчики заминировали шоссейную дорогу, на которой подорвались два бронетранспортера с вражеской пехотой». За эту вылазку мой прадед награжден орденом Славы 2-й степени. А «28 января 1945 года во время налета противника на штаб дивизии в районе населенного пункта Радшюц (севернее города Хобеня, Польша) Аркадий Проживаров вместе с бойцами разведывательной роты (3-я гвардейская армия) отбивал атаки гитлеровцев. Уничтожил свыше десяти пехотинцев. Вынес с поля раненого начальника политотдела дивизии, за что был удостоен ордена Славы 1-й степени, став полным кавалером». Награжден также орденами Красной Звезды, Отечественной войны 1 степени, медалью «За отвагу» и др.

Сразу после окончания войны он был уволен в запас и вернулся в родной Елец. Встречали его жена Серафима и сын Юрий, который родился 22 июня 1941 года. Вот уже 70 лет прошло после победного 1945-го. Восемь сыновей и две дочери выросли в доме Проживаровых. Одиннадцать внуков и внучек у полного кавалера солдатской Славы и его жены, которой присвоено звание «Мать-героиня».

До конца своих дней прадед работал в Ельце. Скончался 3 декабря 1990 года.

В. ПРОЖИВАРОВ,

правнук, ученик лицея № 5.

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