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Бессмертный полк

Прокофьев Николай Павлович

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Когда началась война, мой дед был призван в армию. В Саратове был создан танковый корпус, где после окончания курсов стал служить танкистом-механиком Н. П. Прокофьев. Он участник Курской битвы. Награжден двумя орденами Красной Звезды. В звании капитана дошел до Берлина.
После войны дед никогда не хвалился своими подвигами, вообще редко говорил о пережитом. Хотя вспомнить ему было что. Он выходил из окружения, принимал участие в крупнейших сражениях Великой Отечественной войны, прошел половину Европы. Потерял много товарищей, которые погибали у него на глазах, испытал горечь и боль. И тем не менее старался не ворошить прошлого, много читал, любил веселые шутки, прекрасно пел. У моего деда трое детей, шесть внуков и шесть правнуков. Его жизнь продолжается в нас — потомках отважного воина Н. П. Прокофьева.
Б. ПРОКОФЬЕВ,
внук.

 ######75летПобеды #Елец #ЕлецГородВоинскойСлавы#годПамятииСлавы#Никтонезабыт#фашизмнепройдёт#бессмертныйполк#

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