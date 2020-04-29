Прокофьев Николай Павлович

Когда началась война, мой дед был призван в армию. В Саратове был создан танковый корпус, где после окончания курсов стал служить танкистом-механиком Н. П. Прокофьев. Он участник Курской битвы. Награжден двумя орденами Красной Звезды. В звании капитана дошел до Берлина.

После войны дед никогда не хвалился своими подвигами, вообще редко говорил о пережитом. Хотя вспомнить ему было что. Он выходил из окружения, принимал участие в крупнейших сражениях Великой Отечественной войны, прошел половину Европы. Потерял много товарищей, которые погибали у него на глазах, испытал горечь и боль. И тем не менее старался не ворошить прошлого, много читал, любил веселые шутки, прекрасно пел. У моего деда трое детей, шесть внуков и шесть правнуков. Его жизнь продолжается в нас — потомках отважного воина Н. П. Прокофьева.

Б. ПРОКОФЬЕВ,

внук.

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