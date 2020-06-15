Строительные отходы: к ним особые подходы

Николай СЫРОМЯТНИКОВ

Компания — региональный оператор по вывозу мусора ООО «ТЭКО-Сервис» — сталкивается с серьезной проблемой, связанной с уборкой строительного мусора: ельчане валят его как рядом с площадками по сбору ТКО, так и забивают подобным хламом контейнеры и бункеры.

Между тем вывоз строительного мусора — это осообое направление работы регионального оператора, и плата за оказание данной услуги отдельная.

Как отмечает пресс-служба ООО «ТЭКО-Сервис», в фотоотчетах подрядчиков и экипажей компании ежедневно фиксируются факты складирования строительного мусора на

контейнерных площадках. Это могут быть доски, бревна и шифер или, к примеру, кирпичи и мешки с цементом как на улице Яна Фабрициуса, отходы от разборки зданий (на улице Транспортной).

— Бывает, строительный мусор сваливают возле контейнеров, но гораздо хуже, когда тяжелые, бывшие в употреблении строительные материалы попадают в контейнеры и бункеры, — говорят представители регионального оператора. — Загруженные емкости становятся попросту неподъемными, а отделить строительные отходы от коммунальных прямо в накопителе практически невозможно.

Подобное складирование существенно затрудняет вывоз отходов, что приводит к их перенакоплению. А если кирпичи и тяжелые куски штукатурки все же попадают в мусоровоз, это грозит поломкой техники при их прессовании. В итоге «ТЭКО-Сервис», как и ее подрядным организациям, приходится задействовать дополнительную технику, чтобы очистить бункеры для их дальнейшей полноценной эксплуатации.

Руководство компании «ТЭКО-Сервис» напоминает: региональный оператор вывозит и строительный мусор, но по отдельному договору и за отдельную плату. Если у вас намечается стройка или ремонт, лучше позаботиться об отходах заранее и арендовать у «ТЭКО-Сервис» бункер-накопитель.

Важно знать: выбрасывая строительный мусор возле контейнеров, вы нарушаете требования Федерального закона от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», за подобные действия предусмотрен административный штраф.