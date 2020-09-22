— Каков размер прожиточного минимума в нашей области, используемый для назначения федеральной социальной доплаты? Как часто он меняется?

И. СТЕПАНОВ

Как сообщили специалисты УПФР в г. Ельце (межрайонное), согласно Федеральному закону от 24.10.1997 г. № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» величина прожиточного минимума пенсионера в каждом субъекте страны для назначения социальной доплаты к пенсии устанавливается ежегодно региональным законом.

Законом Липецкой области от 02.10.2019 г. № 303-ОЗ «О порядке установления прожиточного минимума в Липецкой области» прожиточный минимум пенсионера для установления федеральной социальной доплаты к пенсии на 2020 год составляет 8620 руб., и в течение года он не пересматривается.