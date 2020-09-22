новости города Ельца, новости Елец, елецкие новости, елецкая газета, Красное знамя

Читатель спрашивает

О прожиточном минимуме

0 6

— Каков размер прожиточного минимума в нашей области, используемый для назначения федеральной социальной доплаты? Как часто он меняется?
И. СТЕПАНОВ

Как сообщили специалисты УПФР в г. Ельце (межрайонное), согласно Федеральному закону от 24.10.1997 г. № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» величина прожиточного минимума пенсионера в каждом субъекте страны для назначения социальной доплаты к пенсии устанавливается ежегодно региональным законом.
Законом Липецкой области от 02.10.2019 г. № 303-ОЗ «О порядке установления прожиточного минимума в Липецкой области» прожиточный минимум пенсионера для установления федеральной социальной доплаты к пенсии на 2020 год составляет 8620 руб., и в течение года он не пересматривается.

Вам также могут понравиться Еще от автора

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.

 необходимо принять правила конфиденциальности
More Stories

О пролонгированных выплатах на детей

Полис ОСАГО можно оформить на почте

Чем раньше, тем лучше

Зубы для пенсионеров

Что выбрать: компенсацию или пенсию?

1 из 10