Дом пришвинских страстей

Адольф ШЕВЕЛЮК,

Москва

Осенью 1918 года М. М. Пришвину пришлось искать убежище в Ельце. И он его нашел в доме священника Покровского, построенном в начале XIX века на Приютской улице. Сейчас его адрес: Детский переулок, 20. Говорят, что на этом здании еще в начале 60-х годов висела мемориальная доска с надписью о том, что тут в революционные годы жил М. М. Пришвин. Сейчас ее нет. Да и внешне дом сильно изменился с пришвинских времен.

Дом пришвинский страстей.

Коноплянцевы Софья Павловна и Александр Михайлович.

Современная фотография дома со двора.



До революции он принадлежал семейству протоиерея Вознесенского собора (1904 — 1917 гг.) Павла Ивановича Покровского (1842 — 1917 (?) и его жены Евпраксии Николаевны (1847 — ?). У них в это время были взрослые дети: София (окончила Елецкую женскую гимназию, имела диплом, разрешающий преподавание в приходских училищах); Александр (работал врачом в Петрограде); Тихон (преподавал в Елецкой мужской гимназии историю и географию в 1909 — 1912 гг.).

В 1918 — 1919 годах в доме жила старшая дочь с мужем А. М. Коноплянцевым. Александр Михайлович — ельчанин, окончил Елецкую гимназию и юрфак Императорского Санкт-Петербургского университета. Софья Павловна несколько лет с 1904 года была учительницей в 1-м женском приходском училище, что на Соборной улице. После замужества не работала.

Этим домом интересовался и указывал, как место проживания М. М. Пришвина в 1918 — 19 годах Федор Федорович Руднев, на мой взгляд, лучший советский елецкий краевед. Из его архива и эта фотография. Виден навес над входной дверью.

Осенью 1918 года восставшие крестьяне изгнали Пришвина из собственного дома. Жена Михаила Михайловича Евфросинья Павловна (1883 — 1953) вспоминала: «В 1916 году мы переехали в материнское имение в Хрущево. И вот однажды подкинули нам записку, что завтра придут имение громить, а Михаила Михайловича убить собираются. Что делать? Решили, что надо ему на время скрыться. Вот он оделся во что похуже, взял в ладанку родной землицы, я его перекрестила на дорогу, и он ушел. А вскоре нас в самом деле пришли громить. Ночью пришли и прежде всего потребовали хозяина. Когда убедились, что его нет, пошли по дому грабить. Первым делом сорвали со стены драгоценную икону, новгородский складень. Потом рожь потащили из кладовой.

Имение мы все-таки успели тогда продать. Куда ехать жить? И получилось так, что Михаил Михайлович с Левой оказались в Ельце. Их приютили Коноплянцевы, а я с Петей — в Смоленской губернии».

Сам Александр Михайлович подолгу бывал в отъезде в Петрограде, где занимался литературной деятельностью — исследованием творчества философа Константина Леонтьева. И вдруг в дневниках Михаила Михайловича появляются строки о том, что у него была некая связь с Софочкой Коноплянцевой в отсутствие ее мужа: «21 июля 1919 г. Начало романа. Бежал от ареста большевиков, а попал под арест женщины… Попался к ней под арест, попался, но, кажется, и она попалась: пьяные вишни и воровской поцелуй. Ничего-то ничего я не понимаю в женщинах и еще мню себя писателем!». Далее в дневнике некоторые интимные подробности… соломинка под платьем.

«Соломинку, — сказала она шепотом, — достаньте соломинку.

Я опустил руку за кофточку и вынул соломинку.

— Еще одна ниже.

Я ниже опустил руку и вынул.

— Еще одна!

С помраченным рассудком я забирался все дальше, дальше, а вокруг была сырая трава и огромная водянистая набухшая луна.

— Ну, спокойной ночи! — сказала она и ушла к себе в комнату». Хотя и живописно написано, но как-то не верится!

Действительно это или нет, сейчас никто уже нам не скажет. Однако есть огромное но… В своих дневниках М. М. часто пишет не то, что было на самом деле, а то, как ему хотелось, чтобы так было.

Посмотрим, как выглядел в то время 45-летний М. М. Пришвин. Прямо скажем, неказисто. В крестьянской одежде. От былой шапки волос — огромная лысина …

Чтобы выжить, торгует на Бабьем базаре кофточками умершей сестры Лиды. Меняет одну работу за другой, нигде не приживаясь. Александр Михайлович Коноплянцев совсем другой: без лысины, одет всегда в тройке, пристроен к литературной работе, имеет заработок, выглядит молодо и бодро. Что-то я сомневаюсь, чтобы молодая симпатичная особа вдруг заинтересовалась нашим героем. Может, правда, подсмеивалась над незадачливым «любовником»? Кто знает?

Мне, например, кажется, что вся эта «любовь» была подписана мемуаристом в дневник уже на склоне лет, когда в его доме появилась намного моложе Михаила Михайловича секретарша, занявшаяся разбором его бумаг, и очень приглянувшаяся писателю. И ставшая потом его супругой.



Кстати, дальнейшую безбедную жизнь М. М. Пришвин устроил именно благодаря тому, что Александр Михайлович познакомил его с литературными кругами Петрограда.

Думаю, что все это очередной блеф нашего мемуариста. Но, прочитав дневники, кто-то из елецких краеведов назвал дом Покровских очень красиво — Дом пришвинских страстей.

…Современный вид этого здания довольно неказист. После переселения из него пяти семей по случаю запущенности и плохого состояния, он несколько лет стоял заброшенным. Но потом его кто-то выкупил и стал ремонтировать, очень сильно изменяя прежний вид. Но это место остается памятным.