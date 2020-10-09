О том, как «Елецкий вальс» соединил сердца влюбленных

Людмила ЛУТОВИНОВА,

ветеран труда, отличник народного просвящения

5 лет тому назад в газете «Красное знамя» была опубликована статья под названием «Случайный», «Офицерский», «Елецкий». В ней автор Роман Демин рассказал читателям историю одного из самых лирических сочинений военного времени. Любимая многими песня «Случайный вальс» композитора Марка Фрадкина и поэта Евгения Долматовского за годы своего существования обросла множеством легенд, но связь ее с нашим городом очевидна, об этом вспоминали и сами авторы песни.

Петр и Зинаида Няненковы в 1944 году.

Недавно от своих друзей — супругов Галины Николаевны и Юрия Петровича Няненковых — я узнала историю любви родителей Юрия Петровича (Петра Павловича и Зинаиды Григорьевны), связанную с этим вальсом.

Шел 1943 год. Победоносно завершилась Сталинградская битва. Наши войска под руководством маршала Рокоссовского готовились к операции на Курской дуге. Они продвигались через Елец на новый фронт — будущую Курскую дугу. С ними находились композитор Фрадкин и поэт Долматовский, которых попросили сочинить нечто лирическое. И дело было не только в том, что музы особенно лечат души на войне. По замыслу командования, создание лирической песни и звучание ее в радиоэфире должно было убедить немцев в том, что никаких активных действий со стороны Красной Армии не планируется. Когда эшелон пришел в Елец (здесь находился штаб Рокоссовского), песня была готова.

Петр Павлович Няненков, родившийся на Смоленщине, закончивший там техникум связи, а затем Ленинградское командное училище, воевал в армии Рокоссовского. Командовал взводом, затем ротой. Какое-то время их часть находилась в Ельце и участвовала в восстановлении Каракумского моста. В городе в то время уже налаживалась мирная жизнь, по вечерам в клубе железнодорожников собиралась молодежь на танцы. Однажды, прогуливаясь в районе этого клуба, молодой офицер Петр Няненков услышал прекрасную мелодию незнакомого вальса и заглянул сюда на часок. И так получилось, что здесь он познакомился с юной красавицей 17-летней Зиночкой Звонаревой, которая работала телефонисткой на железной дороге. Молодые люди понравились друг другу и вдохновленные чарующей мелодией кружили в незнакомом вальсе. Им хотелось знать, как он называется.

Но с этим своя история. Ведь вначале его назвали «Офицерским», затем по указанию самого Сталина — «Случайным». А со слов журналиста Валерия Сатокина вальс следует называть «Елецким» — по месту написания и первого его исполнения. Но как бы там ни было, светлое, лирическое произведение завоевало популярность среди военных и молниеносно распространилось на всех фронтах.

Петр Няненков и Зина Звонарева стали встречаться, а после отъезда Петра переписывались и часто вспоминали тот незабываемый вечер под мелодию «Елецкого вальса».

В 1944 году, во время краткосрочного отпуска, Петр Няненков приехал в Елец и сделал предложение своей Зиночке. И хотя мать невесты была против (ведь еще шла война и неизвестно, что будет впереди), молодые расписались в Елецком ЗАГСе. Так Зинаида Григорьевна Звонарева стала женой Петра Павловича Няненкова.

По окончании отпуска он вернулся в свою воинскую часть и продолжил службу. Победу встретил в Восточной Пруссии в городе Инстербурге, ныне Черняховске (Калининградской области), в звании капитана. Имеет множество наград. В Черняховске участвовал в восстановлении города. Сюда и привез свою молодую жену, которая стала работать в офицерской столовой. В 1945 году у них родился сын, но вскоре случилась трагедия. Прожив несколько месяцев, из-за тяжелой болезни мальчик скончался. Позже капитан Няненков для дальнейшего прохождения воинской службы был направлен в войсковую часть города Тулы, а через некоторое время переведен в военную комендатуру станции Елец. Так Няненковы снова оказались в нашем городе, в котором в военное лихолетье обрели семейное счастье. Здесь офицер ушел в запас. Работал преподавателем спецдисциплин в железнодорожном училище № 1. В 1947 году в семье родился сын Юрий, а в 1954-м — Валерий. Они выросли достойными людьми, которых в Ельце знают многие.

Давно уже нет в живых родителей, у Юрия и Валерия Няненковых свои семьи, внуки, заботы. Они бережно хранят память о родителях. Из поколения в поколение передается рассказ Зинаиды Григорьевны о том, как молодой офицер, услышав мелодию вальса, заглянул в клуб на часок и нашел там свою любовь на долгие годы. Вот так «Елецкий вальс» соединил сердца влюбленных и оставил добрый след в роду Няненковых.