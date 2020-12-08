Награды для добровольцев

Маруся БЫКОВА

В ИКЦ «Прожектор» отметили активистов елецкого добровольческого движения. Награждение самых достойных из них приурочили ко Дню добровольца (волонтера).

Председатель комитета по физической культуре и спорта Владимир Хабибулин.

В этот сложный год добровольческая помощь приобрела особую значимость.

Награждали лучших елецких волонтеров глава города Е. В. Боровских и председатель горсовета депутатов В. Н. Никонов.

Победителями городского конкурса «Доброволец года города Ельца — 2020» стали 11 человек: Елена Решетникова и Ирина Гребенникова (номинация «Лучший добровольческий отряд»), Татьяна Аношкина («Медицинское волонтерство»), Александра Карасева («Культурное добровольчество»), Владимир Тошин («Волонтерство Победы»), Василина Беспалова («Социальное добровольчество»), Евгения Филатова («Инклюзивное добровольчество»), Юлия Божанова («Событийное добровольчество»), Олеся Азарова («Медиадобровольчество»), Елена Прокофьева и Сергей Мезинов («Благотворитель года»).

Также наградили победителей регионального этапа всероссийского конкурса «Доброволец России — 2020» Дениса Малых, Полину Ролдугину, Игоря Белоглазова и Валерия Таганова.

За бескорыстный вклад в организацию общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе памятные медали Президента РФ вручили Алексею Окорочкову, Владимиру Хабибулину, Алексею Коноводову, Екатерине Окорочковой, Денису Малых, Марии Белолипецких, Наталье Малых, Дмитрию Малыгину и Николаю Гнездилову.

Благодарственные письма от Росмолодежи за акцию «Мы вместе» получили Владимир Волков и Василиса Полосина, а благодарственные письма от депутата Государственной Думы Н. И. Борцова за участие в общероссийской акции #МыВместе — Антон Тяличев, Юлия Иванова, представители Фонда продовольствия «Русь» и спортивной школы «Спартак».

После торжественной части состоялся «круглый стол», в котором приняли участие елецкие волонтеры, представители администрации и горсовета депутатов.