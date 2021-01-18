Соковых потребовал полмиллиона рублей

Елецкий городской суд частично удовлетворил исковые требования бывшего главы Ельца В. А. Соковых к Министерству финансов РФ о взыскании морального вреда.

Дело касается событий четырехгодичной давности (они начались 19 января 2017 года), когда в доме Виктора Алексеевича московские полицейские провели более чем 7-часовой обыск в рамках уголовного дела (оно возбуждалось «в отношении неустановленного лица» управлением организации дознания главка МВД РФ по г. Москве). СМИ тогда сообщили, что в результате обыска были найдены автомат Калашникова, патроны и гранаты.

Впоследствии В. А. Соковых неоднократно вызывался в местный отдел полиции — поначалу в качестве свидетеля, а затем и подозреваемого в незаконном хранении оружия. В отношении него избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении (данное ограничение действовало более двух месяцев). В итоге 14 января 2019 года возбужденное в отношении пенсионера уголовное дело прекратили за отсутствием состава преступления. Сведения протокола допроса В. А. Соковых в качестве подозреваемого, по постановлению прокуратуры Ельца, были признаны недопустимыми доказательствами, а избрание меры пресечения — незаконным.

В начале июня 2019 года В. А. Соковых вновь допросили в качестве свидетеля, а 26 числа следователь приостановил предварительное следствие по уголовному делу: кого привлекать по нему в качестве подозреваемого и обвиняемого, было не ясно.

Истец в своем заявлении в суд подтвердил, что данное уголовное преследование было вне закона. Вдобавок в СМИ постоянно твердили, что изъятое при обыске оружие — его, Соковых, что, понятное дело, доставляло Виктору Алексеевичу дополнительные переживания. Нанесенная в результате всего этого моральная травма сказывается на здоровье до сих пор.

Денежный эквивалент исковых требований В. А. Соковых к Минфину РФ выражался в полумиллионе рублей. Сами требования суд счел обоснованными, но сумму — завышенной и снизил ее в 25 раз.

Это судебное решение было принято 23 декабря, и пока не вступило в законную силу. В течение месяца оно может быть обжаловано.