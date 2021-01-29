Героический диверсант и партизан из Ельца

Виктор МАГОМЕДХАНОВ,

старший научный сотрудник Центрального музея войск Росгвардии,

кандидат исторических наук,

Роман ДЕМИН,

roman@kznam.ru

В предстоящее воскресенье исполнится 30 лет со дня смерти нашего земляка, Героя Советского Союза Виктора Александровича Карасева.

Участник Великой Отечественной войны, известный разведчик и диверсант, служивший в войсках НКВД, он умер 31 января 1991 года в столице, похоронен в Ленинском районе Московской области на кладбище «Сосенки».

Ельчанин, Герой Советского Союза, В. А. Карасев.

От помощника машиниста до командира отряда

Виктор Карасев появился на свет в Ельце весной 1918 года в доме № 50 на нынешней улице Свердлова. В 1934 году закончил фабрично-заводскую школу и получил специальность помощника машиниста. Работал на железной дороге. Наверное, из него вышел бы отличный труженик стальных магистралей, но в 1935 году Виктора призвали в Красную Армию. С тех пор его карьера была накрепко связана со службой. Он закончил пограншколу, а затем и училище пограничных войск (1939 г.).

С первых дней Великой Отечественной войны В. А. Карасев сражался с фашистами. Проявил отвагу во время боев на государственной границе на реке Прут в июне 1941 года. В августе его назначили командиром истребительного батальона в Угодско-Заводском районе Московской области. В период оккупации этого района гитлеровцами Виктор Александрович возглавил партизанский отряд, проводивший успешные операции по уничтожению врага. Например, именно группа Карасева установила местонахождение штаба 12-го армейского корпуса гитлеровцев. Мало того, командир со своими бойцами напал врасплох на логово противника и захватил важные документы. Во время этой операции В. А. Карасев был тяжело ранен, впоследствии ему ампутировали руку.



Группа «Олимп»

Казалось бы, с таким увечьем дальнейшая карьера военного невозможна. Но после лечения в госпитале Виктор Александрович приступает к подготовке диверсантов для борьбы в тылу врага. Более того, зимой 1942 года командование НКВД поручило ему комплектование группы для заброски за линию фронта. Карасев берется за дело с энтузиазмом и убеждает руководство в том, что его участие в этой операции крайне необходимо. В итоге в феврале 1943 года отряд из 58 человек под командованием В. А. Карасева совершает рейд по вражескому тылу на территории Украины. По ходу этой успешной операции группа пополнялась людьми и вскоре превратилась в отряд «Олимп» численностью до 700 человек.

Летом 1944 года соединение Карасева с тяжелыми боями форсировало реку Буг и вышло на территорию Польши. А в ночь на 5 августа 1944 года партизаны, возглавляемые нашим земляком, по просьбе чехословацкого правительства и по приказу Ставки Верховного Главнокомандования перешли с польской территории в Восточную Словакию, чтобы поддержать чехословацкое восстание.



Помощь Чехословакии

К тому времени словаки силами партизан и повстанческой армии повернули оружие против своего бывшего союзника. При этом географическое положение Словакии имело для германского командования большое стратегическое значение: ведь именно здесь раскинулась сеть железных и шоссейных дорог, связывающая военно-промышленные районы Чехии, Моравии, Польши и Австрии. Вот почему противостояние с гитлеровцами тут оказалось особенно ожесточенным.

Для координации партизанской борьбы в Чехословакию забрасывались спецподразделения НКВД, а также партизанские отряды, подобные «Олимпу», переходившие в эту страну в ходе военных рейдов. Партизаны В. А. Карасева совершали нападения на тыловые воинские части и аэродромы, вели диверсии на шоссейных и железных дорогах, выводили из строя мосты, тоннели, линии связи и электропередачи, взрывали склады горючего и боеприпасов. Солдаты и офицеры фашистов, проезжая через партизанскую территорию, испытывали жуткий страх, о чем свидетельствовали пленные.



Интернациональное соединение

Отряд под командованием В. А. Карасева вскоре превратился в крупное партизанское соединение имени Александра Невского. Вместе с советскими воинами (их было около 3 тысяч человек) в его состав входили: чехословацкая Нитрянская партизанская бригада, а также боевые отряды, созданные из чехословацких подразделений (всего около 2 тысяч бойцов). Кроме того, рука об руку с ними сражались примерно 800 венгров, 400 французов, более 100 югославов и столько же польских патриотов, 80 немецких антифашистов, 50 американцев и англичан, а также греки, итальянцы, болгары, австрийцы, представители других народов.

Все они воевали героически. Так, в октябре 1944 года жестокие бои разгорелись в районе города Крупина. Дело доходило до рукопашных схваток. В. А. Карасев неоднократно возглавлял контратаки своих бойцов. Уже после войны на месте этих сражений воздвигли обелиск в честь партизан, не пропустивших врага на этом направлении.



Свыше 11 тысяч километров

по тылам…

Вообще на территории Чехословакии соединения бойцов-интернационалистов отвлекали крупные силы гитлеровцев: 8 — 9 дивизий общей численностью не менее 50 тысяч солдат и офицеров, около 200 танков, многочисленную артиллерию и минометы, несколько эскадрилий бомбардировочной авиации. Кроме того, для охраны коммуникаций и военных объектов нацисты вынуждены были держать в местах действий партизан свыше 70 тысяч своих военнослужащих. В партизанской зоне «земля горела» под ногами оккупантов, а местное население поддерживало повстанцев и советских воинов.

Соединение В. А. Карасева принимало активное участие в Словацком национальном восстании, а затем в освобождении Венгрии. Всего Виктор Александрович и его бойцы прошли по тылам врага свыше 11 тысяч километров (!), провели более 130 больших боев, в ходе которых уничтожили и пленили свыше 600 вражеских солдат, офицеров и полицейских. Партизаны пустили под откос 56 эшелонов, разбили и вывели из строя 61 паровоз, 429 вагонов, платформ и цистерн с горючим. Они взорвали и сожгли 27 железнодорожных и шоссейных мостов, 8 учреждений и складов противника.



Награды

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 ноября 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий командования в тылу врага и проявленные при этом героизм и отвагу Виктору Александровичу Карасеву присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Также наш героический земляк отмечен польскими орденами «Крест Грюнвальда» и «Партизанский крест», чехословацкой наградой «Партизанская звезда» за боевые отличия по освобождению Европы от нацистов. Всего же в перечне наград офицера войск НКВД В. А. Карасева два ордена Ленина, орден Красного Знамени и Отечественной войны I степени, а также многочисленные медали. Он почетный гражданин словацкого местечка Тековская Брезница.

В феврале 1945 года партизанское соединение Карасева вошло в состав 2-го Украинского фронта.

А после войны Виктор Александрович окончил Военную академию имени М. В. Фрунзе. Служил во внутренних войсках (ныне Росгвардия).

С 1950 года он подполковник запаса, проживал в Москве, но нередко наведывался и в Елец — город своего детства и юности.