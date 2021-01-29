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На природе...

Ограничения и запреты: кого ловить, а кого погодить

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Вступили в силу изменения в федеральный закон о любительском рыболовстве, регламентирующие этот процесс в Липецкой области.

В частности, по-прежнему запрещается использовать любые сети и ловушки (за исключением раколовок, которых должно быть не более пяти), удочки с более чем 10 крючками, разного рода капканы и самоловы, электроустройства, переметы… Под запретом рыбная ловля в нерестово-рыбоходных (обходных) каналах гидроузлов, на зимовальных ямах. Последний запрет действует с 15 ноября по 31 марта (в этот же период запрещена подводная охота).
На территории Липецкой области зимовальных ям много, данный перечень опубликован. На Быстрой Сосне их 5: Чертова — в 20 метрах ниже по течению от моста через реку на федеральной трассе М-4 (объездная дорога вокруг Ельца), ее протяженность 100 метров; Казинская — в 650 метрах ниже по течению реки от моста через нее на трассе М-4, по левому берегу — Елецкая ТЭЦ, по правому — село Казинка, протяженность 800 метров; Затонская — в 1,2 км ниже по течению реки от места впадения Ельчика, протяженность 100 метров; Лавская — в радиусе 150 метров выше по течению от Лавской плотины; Голиковская — у правого берега реки в административных границах села Голиково.
Согласно закону о любительском рыболовстве с 15 апреля по 15 июля запрещено ловить рыбца, вообще нельзя — судака и берша на Дону (от плотины Цимлянского гидроузла до устья, включая бассейны всех впадающих в этот участок рек (кроме Веселовского и Пролетарского водохранилища на реке Маныч). С 20 марта по 25 апреля наложен запрет на ловлю щуки, с 15 апреля по 8 июня — судака, с 1 по 30 апреля — кефалей.
Как и прежде, установлен дозволенный минимальный размер некоторых видов выловленной рыбы: если рыбак выудил добычу крупнее, он должен ее тотчас же отпустить обратно (к примеру, сазана длиннее 35 сантиметров). Определена и суточная норма вылова рыбы: ельца, судака и сома — не более двух штук, сазана — 3, леща, подуста, щуки и берша — по 5 кг.
Отдельно отмечается, что за нарушение правил рыболовства предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность — рыбака могут оштрафовать на сумму от 2 до 5 тысяч рублей и безвозвратно отобрать запрещенные орудия лова. Инспекторы могут и катер с лодкой конфисковать, если удить рыбу на них в данный период в определенных местах было запрещено. Браконьерство подпадает под статью 256 УК РФ.

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